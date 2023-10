Potem ko se je v petek vsaj za zdaj »razkril« del drznega napada na kosovsko policijo pri Banjski teden dni poprej in je odgovornost za napad prevzel podpredsednik Srbske liste s Kosova Milan Radoičić, so se razmere med Srbijo in Kosovom ponovno močno zaostrovale. Konvoji srbske vojske so namreč s treh strani krenili proti Kosovu, kjer je Nato na sever države pošiljal svoje okrepitve.

Vojska je prihajala iz treh smeri

Radoičić je s svojim priznanjem, da je sam in brez vednosti kogar koli iz Beograda organiziral napad na Kosovu, odgovornosti opral tako srbskega predsednika Aleksandra Vučića kot kogar koli drugega iz srbskih oblastnih struktur. Toda različni analitiki dvomijo, da bi takšen napad bil možen brez vedenja vsaj nekaterih obveščevalnih služb ali varnostnih organov Srbije. Po eni izmed razlag analitikov bi lahko za napadom v Banjski stala katera izmed obveščevalnih služb, ki bi tako poskušala opravičiti vojaško posredovanje na Kosovu. Po ocenah ameriškega veleposlanika na Kosovu Geoffreyja Hovenierja za terorističnim napadom na Kosovu stojijo posamezne strukture, najdeno orožje pa kaže, da ga napadalci niso mogli pridobiti sami. Kosovski premier Albin Kurti je medtem prepričan, da za napadom Radoičićeve skupine stoji »mali Putin«, kot imenuje srbskega predsednika Vučića. »Nikakor ne dvomim, da je Radoičić le izvrševalec. Tisti, ki je načrtoval in ukazal ta teroristični, zločinski napad na našo državo, da bi kršil našo ozemeljsko celovitost, nacionalno in državno varnost, je nihče drug kot predsednik Vučić,« trdi Kurti.

Le nekaj ur zatem, ko je kot strela z jasnega udarilo Radoičićevo priznanje – v soboto so ga oblasti v Srbiji že zaslišale – so se proti Kosovu začele valiti srbske enote. Dodatne policijske in vojaške okrepitve so bile nameščene v 48 bazah vzdolž srbsko-kosovske meje. V operativni pripravljenosti so bili težka artilerija in sistemi zračne obrambe. Pozornost se je vsaj za nekaj ur z Radoičićevega priznanja prenesla na premike vojske. Prav tako se je v trenutku pozabilo na vse verjetnejši razpis predčasnih parlamentarnih volitev in lokalnih volitev v nekaterih občinah v sredini decembra, potem ko je v petek odstopilo 20 županov, vključno z beograjskim.

Razelektritev z napovedjo umika

Dodatno se je stanje zaostrovalo v soboto, ko so se dogajali večji premiki vojske iz osrednjega dela Srbije proti jugu. Enote druge brigade srbske vojske so se premaknile iz smeri Raške proti severni meji Kosova, enote tretje brigade iz regije Niš proti severovzhodni meji in enote četrte brigade iz regije Vranje proti vzhodni meji. Medtem ko je Vučić vztrajal, da Srbija na meji s Kosovom ne kopiči svojih enot, so iz ZDA in EU v Beograd prihajala opozorila, naj se vojska umakne in naj Srbija ne priliva olja na ogenj. V Prištini so bili prepričani, da se pripravlja nova agresija na njihovo državo. Napetost se je nekoliko razelektrila v soboto zvečer, ko je Vučić za Financial Times dejal, da srbska vojska ne bo prestopila meje in ne bo vstopila na Kosovo ter da bodo umaknili svoje enote s tega območja. Vučić je zatrdil, da nova vojna ni v srbskem interesu, saj bi to škodovalo njihovim prizadevanjem, da bi postali članica EU.

Izjave srbskega predsednika so sledile okrepljeni zahodni telefonski diplomaciji, usmerjeni tako v Beograd kot v Prištino. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je poklical Vučića in dejal, da je treba umiriti razmere v regiji, odgovorni za napad v Banjski, ki so v Srbiji, pa morajo za svoja dejanja odgovarjati. Zunanjepolitični svetovalec v Beli hiši Jake Sulivan je govoril s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Ob zaskrbljenosti zaradi napetih razmer v regiji se je zavzel za obnovitev beograjsko-prištinskega dialoga kot edinega možnega načina za dosego dolgoročne stabilnosti na tem območju.