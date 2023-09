Grožnje zaradi ponaredkov Boljke

V prvem popisu umetnin in preverjanju avtentičnosti kipov Janeza Boljke, ki od poletja poteka pod okriljem zasebne agencije Artstar, je štiričlanska komisija med 35 pregledanimi kipi potrdilo o neavtorstvu izdala trinajstim. Kmalu zatem so nekateri člani komisije in vodja agencije začeli prejemati sporočila z žalitvami in grožnjami.