Upravo za varno hrano čaka “popravc” iz obveščanja

Zaradi zamolčane vsebnosti klorpirifosa v srbskih breskvah in pomanjkljivega informiranja potrošnikov o poljskih slivah, ki so bile prav tako obogatene s klorpirifosom, ima uprava za varno hrano dva popravna izpita. Do 20. oktobra mora poskrbeti za skrajšanje časa za analizo živil, do 31. oktobra pa spremeniti protokol obveščanja potrošnikov o neskladnih in nevarnih živilih.