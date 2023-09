Zdravstvo: Zakaj vse pogosteje ni prostora za otroke

Predšolske otroke vpisujejo le še pri eni pediatrinji ljubljanskega zdravstvenega doma, so ta mesec opazili starši, ki so iskali prosto ambulanto. V vrsti okoliških krajev so celo povsem brez pediatričnih ambulant, kjer bi otroke sprejemali na novo. Zaposlitve ne sledijo množičnemu upokojevanju.