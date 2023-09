Sojenje na daljavo: Ko pravica res ne vidi in ne sliši (v živo)

Zatožna klop v sodni dvorani je prazna. V najboljšem primeru je v dvorani velik televizijski zaslon, sodnica, sodni senat, odvetnik, tožilka, priče in javnost pa prek njega zrejo v obtoženega in ta prek svojega ekrana v njih. To je prepogosta realnost slovenskih sodišč. Včasih »crkne« še videokonferenčni sistem in obravnava odpade. Tisti, ki redno spremljamo sodne postopke, smo že skorajda presenečeni, če obtoženega dejansko fizično pripeljejo v sodno dvorano.