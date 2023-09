V okviru projekta Noč ima svojo moč!, ki ga koordinira Hiša eksperimentov in izvaja konzorcij partnerjev Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Tehniški muzej Slovenije, Geološki zavod Slovenije in Botanični vrt Univerze v Ljubljani (UL) ter skoraj 60 pridruženih partnerjev in podpornikov projekta, potekajo različne dejavnosti. Kot je predstavil direktor Hiše eksperimentov Miha Kos, med drugim raziskovalci obiskujejo šole, kjer predstavijo sebe in svoje delo. Obenem izvajajo tudi znanost za državljane, pri čemer so letos povabili k raziskovanju travniških rastlin. V petek pa bodo aktivnosti obsegale dogodivščine, predavanja, delavnice, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, muzejih, vrata pa bodo za javnost odprle tudi številne raziskovalne ustanove in znanstveni centri. »Z našim projektom želimo doseči, da čim širši krog ljudi spozna delo mladih raziskovalk in raziskovalcev, hkrati pa da tudi sami izkusijo znanstvenoraziskovalno delo,« je dejal Kos.

Z bogatim izborom dogodkov bodo organizatorji postregli tudi v okviru projekta Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira Filozofska fakulteta UL in vključuje še deset fakultet in akademij UL, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut ter druge partnerje. Obiskovalci bodo v petek tako lahko srečevali raziskovalke in raziskovalce fakultet in akademij UL. Osrednje dogajanje bo na Mestnem trgu, kjer bodo na Znanstvenem bazarju ves dan potekale predstavitve in delavnice, dogajanje pa bodo popestrili tudi razstave, filmi, koncerti in številne druge aktivnosti na 18 lokacijah v Ljubljani. Podrobnejši program je objavljen na www.nocmoc.eu.