Za obnovo oziroma novo izoliranje fasad je potreben določen čas, lahko pa z relativno majhnimi posegi za izolacijo toplotno bolj obremenjenih delov hiše veliko naredite. To so podstrešja in tudi stropi kleti. Eden od priljubljenih sistemov gradnje hiš v preteklosti so bila hladna podstrešja. To pomeni, da je na podstrešju nad stanovanjskimi prostori le neizolirana betonska plošča. Plošča je torej neizolirana ali pa slabo izolirana, tako da se skozi ta podstrešja v zrak izgublja 20 do 30 odstotkov vse energije, ki se porabi za ogrevanje objekta. Energetska obnova podstrešja je enostavna, ne zahteva veliko sredstev, priporočamo pa kvalitetno izvedbo in predvsem dovolj debelo izolacijo. Rešitve so različne, seveda pa je marsikaj odvisno od tega, ali boste podstrešje uporabljali ali ne.

Hitre in enostavne rešitve

Lahko položite izolacijo po tleh, tudi mehko, pohodnost pa omogočite s tako imenovano brvjo (plohi) preko izolacije. Zanimive so rešitve z uporabo celulozne izolacije, ki se vpiha, še bolj pa naravna izolacija iz steklenih vlaken supafil za strojno vpihovanje. Zaradi oblike kosmičev lahko doseže vsak prostor, votlino in druge oblike v vaši hiši ter se prilagodi zahtevam nanosa ne glede na to, ali gre za strop, podstrešje, pregradno steno ali poševno streho, vpihovanje pa je mogoče izvesti tudi z zunanje strani hiše. Za izvedbo zadnje plošče proti neogrevanemu podstrešju lahko pridobite tudi subvencijo Eko sklada, potrebne debeline izolacije pa so od 24 centimetrov naprej. Če se boste odločili za supafil, le-ta potrebuje za subvencijo nekoliko več prostora (33 centimetrov). Tudi ti centimetri govorijo o tem, kakšna je primerna debelina izolacije. Glede na ta podatek in izolacijo, ki jo imate nad prostori v hiši, se prav tako lahko odločite za dodatno izolacijo.

Pred polaganjem dodatne izolacije odstranite folije ali lepenko na pohodni plošči ali lesenem stropu, pri montažnih hišah (in tudi drugih) pa ob tem preverite elektroinštalacijo v območju stropa in jo po potrebi obnovite (obvezno mora biti v požarno varnih ceveh), preverite pa tudi druge elemente na podstrešju (morebitne grelnike vode, izpuste iz kopalnic in kuhinj, dimnik). Če je položen pohodni pod, ga odstranite in potem vstavite parno zaporo in izolacijo ter pritrdite nov pod. Lahko izdelate tudi pohodni pod – v tem primeru najprej položite parno zaporo, potem talne plošče iz mineralne volne večje tlačne trdnosti in na koncu lesen tlak. Podstrešje lahko dodatno izolirate tudi s ploščami stiropora z nalepljenimi pohodnimi vlaknenimi cementnimi ploščami, ki so izdelane s preklopom in jih lahko hitro polagate. Pred polaganjem izolacije, kakršne koli že, pa je obvezno polaganje kvalitetne parne zapore, ki mora biti položena s sistemom lepljenja, tako da vlaga iz spodnjih prostorov ne prehaja v izolacijo.

Izoliranje kleti

Pri izolaciji kletnih stropov z notranje strani se po celotni površini toplotnoizolacijskih plošč nanese posebna malta in se potem plošče prilepijo na strop. Izolacijski material mora biti debel vsaj 12 centimetrov, vsak dodaten centimeter pa ustvari boljšo toplotno izolacijo z minimalnimi dodatnimi stroški materiala. Za dodatno izoliranje kleti lahko uporabite mineralne izolacijske plošče, plošče iz trde poliuretanske pene ali izolacijske plošče iz kamene volne. Nekatere imajo na spodnji strani že zaščitni lepotni nanos, tako da ni potrebna dodatna obdelava površine. Uporabite lahko tudi fleksibilen izolacijski material, vendar je v tem primeru treba narediti podkonstrukcijo iz lesenih letev. Za zmanjšanje toplotnih izgub objekta je kakovostno izoliranje kletnih prostorov še kako pomembno.