Migracije skozi Slovenijo: Naše, ampak svetovno

‘Slovenija? Ne poznam.« Ko se je pred natanko osmimi leti odpirala balkanska begunska pot, mnogi prišleki iz Afrike, Azije in arabskega sveta, s katerimi smo se srečevali nekje na jugu, še niso slišali za Slovenijo: vprašujoče so razprli oči in kot navigacijska naprava preračunavali zemljevid. Omeniti je bilo treba okoliške Hrvaško, Italijo in Avstrijo, da se je slika sestavila. Šele ko so prispeli na mejo, tedaj trdno zastraženo in vse bolj ograjeno, so ljudje ugotovili, da na njihovi poti do Nemčije, Francije ali Švedske stoji tudi naš košček sveta.