Kolesarstvo je za mnoge Slovence v tem trenutku šport številka ena v državi, saj, kot pravi funkcionar Bogdan Fink, Slovenija živi v času kolesarske znanstvene fantastike. Uspehi si sledijo drug za drugim, velike zasluge zanje pa ima tudi Primož Roglič. Za zdaj še 33-letni nekdanji smučarski skakalec vse od začetka svoje kolesarske kariere na najvišji ravni blesti v rumeno-črnem dresu ekipe Jumbo-Visma oziroma še prej LottoNL-Jumbo. Priljubljeni Rogla ima s čebelami pogodbo do konca sezone 2025, a govorice so vse glasnejše, da se »velika ljubezen« lahko konča že predčasno.

Odhod namignil že poleti

Zasavski orel ima v svoji karieri 79 profesionalnih zmag. Njegovi uspehi so znani vsakemu kolesarskemu navdušencu in prav vse je dosegel v dresu nizozemskega supermoštva. Roglič je bil začetnik preporoda moštva, ki se je leta 2015 komaj obdržalo med svetovno elito. Tega se zaveda tudi vrhovni šef ekipe Richard Plugge:»On je naš kralj.« To je dejal pred dobrim tednom v Madridu, ko so Nizozemci pometli s konkurenco na Vuelti 2023, Roglič pa je bil »šele« tretji za moštvenima kolegoma Seppom Kussom in Jonasom Vingegaardom.

Prvič po velikem ekipnem uspehu in manjšem osebnem razočaranju se je Zasavec s slovenskimi mediji družil v nedeljo v Mariboru, ko je zbiral denar za mlade kolesarje iz finančno ogroženih družin. »Na vsaki dirki, na kateri nastopim, želim zmagati. Nikoli nisem rekel, da si Sepp zmage ni zaslužil. Zelo mu jo privoščim,« je Primož Roglič na hitro komentiral razplet zadnje tritedenske dirke sezone, ki je vnovič sprožila govorice o njegovi menjavi ekipe.

Te so se pojavile že ob koncu lanske sezone, ko je Danec Jonas Vingegaard zmagal na sloviti dirki po Franciji, eni redkih preizkušenj, ki je Roglič še nima v svojem žepu. »O govoricah ne vem nič. Zagotovo ostajam v dresu Jumba,« je po koncu sezone 2022 zagotavljal Roglič. Nato pa v letošnji sezoni niti ni dobil priložnosti za boj za rumeno majico na Touru. Bojda se je na lastno željo raje podal v boj za rožnato na Giru, ki jo je z neverjetnim kronometrom na Svete Višarje pripeljal domov. A da njegovo ime v ekipi ni več na prvem mestu, je bilo znano že takrat, ko na druženju z novinarji na vprašanje Dnevnika o možnosti menjave ekipe prvič ni odgovoril z odločnim ne. »Nič v življenju ni večno,« je dejal poleti, zdaj pa tovrstna vprašanja dobiva na vsakem koraku. »Doma na mizi me čaka pet ali šest plenic, ne pa pogodb. Imam pestro družinsko življenje in se ukvarjam bolj s tem,« je v svojem slogu na to temo dejal na Štajerskem. »Dobro je, da se govori o meni, ko pa se bo kaj zgodilo, boste zagotovo hitro izvedeli,« je še dodal.

Želje, ki mu jih Jumbo-Visma ne more zagotoviti

Pri skoraj dopolnjenih 34 letih se Roglič jasno zaveda, da pred seboj nima več veliko sezon na najvišji ravni, cilji pa so jasni. »Vedno si želiš zmagati v boju za naslov, ki ga še nisi osvojil,« je s prstom pokazal na dirko po Franciji leta 2024. Pri tem pa tudi komentiral taktiko svojega moštva, ki na največjih dirkah v zadnjem obdobju vedno vozi z več kapetani. »Če bi bilo po moje, bi bil vedno kapetan le jaz. A se zavedam, da v ekipi nisem sam, in vsak ima svoje želje,« je slovenski kolesar namignil na morebitne težave pri napadanju rumene majice v dresu čebel, saj bodo vodilni zagotovo prvo vlogo v ekipi namenili Vingegaardu, dvakratnemu zaporednemu kralju legendarnega Toura.

Še preden pa se bo začel pripravljati na novo sezono (ne glede na to, v dresu katere ekipe), ga čaka zaključek sezone 2023, ko bo nastopil na treh enodnevnih dirkah v Italiji. Prvič v sezoni in prvič po lanskem Touru se bo neposredno na cesti pomeril s Tadejem Pogačarjem. Čeprav je njun odnos vedno pereča debata, Roglič o svojem tekmecu nima težav govoriti. »To bodo moje prve enodnevne dirke v sezoni. Morda bom potreboval nekaj časa, da se privadim. Cilj pa je zagotovo Lombardija,« je predstavil cilje za zaključek sezone, v kateri je že zbral zanj rekordnih 14 zmag. »Tudi s Pogačarjem sva se že videla, a se morava še enkrat, da dokončno dorečeva o razpletu vseh dirk,« se je pošalil Zasavec.

*** 79 zmag ima v svoji karieri Primož Roglič. Kar 72-krat je zmagoviti telemark naredil v dresu Jumba, šestkrat pri Adrii Mobilu in enkrat v dresu Slovenije, ko je postal olimpijski prvak v kronometru.

*** Doma na mizi me čaka pet ali šest plenic in ne pogodb. Imam pestro družinsko življenje in se ukvarjam bolj s tem. Primož Roglič, kolesar