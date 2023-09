V njem so slavna manekenka in njene kolegice Naomi Campbell, Linda Evangelista ter Christy Turlington povedale nekaj precej zanimivih, a tudi šokantnih podrobnosti iz svojih megauspešnih karier. Oprah Winfrey je leta 1986 Cindy Crawford povabila na intervju in med intervjujem takrat 20-letno manekenko pozvala, naj vstane in na nacionalni televiziji pokaže svoje popolno telo. Cindy je v oddaji gostovala s svojim »šefom«, predstavnikom agencije Elite Modeling Agency Johnom Casablancasom, ki je televizijskemu občinstvu ponosno predstavil svojo najnovejšo »pridobitev«.

»Počutila sem se kot drobiž ali otrok. Želeli so me videti, ne pa tudi slišati. Pričakovali so, da bom pokazala svoje telo in tako dokazala, da sem vredna pozornosti. V tistem trenutku tega nisem prepoznala, a gledano iz današnje perspektive si, ko se spomnim tistih dni in dogodkov, mislim: to pa res ni bilo prav, še posebej od Oprah,« je dejala Cindy.