Mimogrede, za občutek, med popularnimi slovenskimi pop zvezdniki je med najstarejšimi Lado Leskovar (81), na Hrvaškem imajo Stjepana Jimmyja Staniča s šaljivo uspešnico Kobila Suzy, ki je star 94 let. Je pa treba reči, da je za dolgo življenje zaželeno manj cigaret, alkohola in mamil, kar dodatno govori o spoštljivih letih spodaj omenjenih, ki so v večini živeli obdobje cvetja in mamil v šestdesetih.

Sonny Rollins, 93

Eden najpomembnejših jazzovskih glasbenikov vseh časov se je rodil 7. septembra 1930 v New Yorku, staršem z Deviških otokov, kot Walter Theodore Rollins. Kot otrok je živel v Harlemu, kjer je kasneje končal srednjo šolo, prvi saksofon je dobil že pri sedmih letih, potem pa je v neverjetno dolgi karieri posnel šestdeset avtorskih albumov. Številne njegove skladbe so postale jazzovski standardi. Rollins je bil multiinštrumentalist, začel je kot pianist, bil je alt saksofonist in po koncu druge svetovne vojne je prešel na tenor saksofon. Če preskočimo njegove zaporniške čase, prekomerno uživanje in odvajanje od heroina, lahko ugotovimo, da je veliki glasbenik ob 60 studijskih (prvi leta 1953 in zadnji leta 2006) in koncertnih albumih (od leta 1957 do 2016) nastopal s samimi legendami sodobne glasbe: Milesom Davisom, Dizzyjem Gillespiejem, Theloniousom Monkom, Maxom Roachem, … Leta 1981 je igral tudi na albumu Tattoo You z Rolling Stonesi. Rollinsov album Saxophone Colossus uvrščajo med najboljše jazz plošče vseh časov, na njej je ena njegovih najbolj znanih klasik St. Thomas.

Caterina Valente, 92

Italijansko-francoska zvezdnica se je rodila 14. januarja 1931 v Parizu. Pevka, kitaristka in igralka je svojih 1500 skladb pela v enajstih jezikih, govorila jih je šest. Seveda, saj sta ji bili francoščina in italijanščina položeni v zibko, prvi mož je bil Nemec, drugi Anglež, največje uspehe pa je dosegala z latinskoameriškimi skladbami. Po neuradnih ocenah naj bi Caterina Valente prodala okoli 18 milijonov plošč, pevka s fantastičnim glasom je znana tudi po tem, da je ameriške lestvice (presenetljivo) osvajala s skladbami v nemščini.

Petula Clark, 90

Angleška pevka Petula Clark se je rodila 15. novembra 1932 v Surreyju. Kariero je začela že v štiridesetih, ko je na radiu pri 12 letih pela za angleške vojake, nadaljevala je na odrih, v filmu in seveda kot pevka. A kljub temu da je igrala v tridesetih filmih in posnela na desetine plošč, živela in delovala je tudi v Franciji in na nemškem trgu, je njen daleč največji uspeh prelomna popevka Downtown, ki jo je posnela v štirih jezikih in so jo prodali v kar 70 milijonih izvodih. Njena zadnja skladba je nastala leta 2013, zadnji film leta 1981.

Yoko Ono, 90

Japonska vsestranska umetnica velja za žensko, ki je sprla legendarne Beatlese, je pa treba reči, da je imela veliko vlogo pri samostojni karieri Johna Lennona. Yoko Ono se je rodila 18. februarja 1933 v Tokiu in se v petdesetih preselila v New York, kjer je sodelovala v različnih umetniških skupinah. Leta 1969 se je poročila z Lennonom in skupaj sta ustanovila skupino Plastic Ono Band. Lahko bi rekli, da ji je takrat zacvetela tako glasbena kot protestniška kariera. Ob različnih umetniških projektih se lahko pohvali s 14 studijskimi velikimi in 40 malimi ploščami.

Quincy Jones, 90

Ameriški producent, skladatelj in filmski ustvarjalec iz Chicaga se je rodil 14. marca 1933. 72-letno delovanje je zabelil s kar 80 nominacijami za grammyja, 28 grammyji in z grammyjem za življenjsko delo (že leta 1992). V mladosti je leta 1956 igral celo z Elvisom Presleyjem, desetletja kasneje z Michaelom Jacksonom, vmes pa je skladal, aranžiral ali produciral za stotine najboljših ameriških glasbenikov, pa naj je šlo za najnaprednejše jazz umetnike ali običajne popevkarje. Hkrati je napisal glasbo ali skladbe za 36 velikih filmov in nastopil v šestih.

Willie Nelson, 90

Eden najpomembnejših country glasbenikov se je rodil 29. aprila 1933 v Teksasu. Pevec, skladatelj in pisatelj veliko nastopa tudi v filmih in se bori za legalizacijo marihuane. Nelson je v svoji karieri napisal serijo uspešnic, najbolj znana je Crazy, ki jo je zapela Patsy Cline, a kritiki v njegovi karieri, ki se je začela s skladbo No Place for Me leta 1957, najbolj cenijo njegove albume iz sedemdesetih, ko je osvajal ne samo country, ampak tudi osrednje lestvice. Njegovi najbolj popularni skladbi sta On the Road Again in Always on My Mind z začetka osemdesetih.

John Mayal, 89

Angleški kitarist iz Macclesfielda (29. novembra 1933) je svojo prvo skupino ustanovil že leta 1956, a šele s selitvijo v London se je povsem posvetil glasbi – od leta 1963 je igral s skupino Bluesbreakers v klubu Marquee. Mayal je s svojo skupino veljal za najboljšo angleško (jazz) blues skupino, še pomembneje pa je, da so šli skozi njegovo šolo mnogi kasneje največji svetovni glasbeniki: Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, Mick Fleetwood, John McVie, Mick Taylor … Skupaj več kot sto glasbenikov. John Mayal je izdal 36 studijskih in 34 koncertnih albumov, zadnjega leta 2022.

Frankie Valli, 89

Francesco Stephen Castelluccio se je rodil 3. maja 1934 v Newarku. Nastopal je s skupino The Four Seasons, s katero je kronično osvajal lestvice: Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Rag Doll … Uspešen je bil tudi v solističnih časih, predvsem s Can't Take My Eyes Off You, My Eyes Adored You in v skladbi Grease iz istoimenskega filma. Zadnjo zabeležko z lestvic ima s Four Seasonsi leta 1994 v priredbi skladbe December, 1963 (Oh, What a Night). V redkih vlogah na filmu in TV (Sopranovi) je navadno igral mafijca.

Pat Boone, 89

Ameriški pevec (1. junij 1934) se je proslavil kot izvajalec skladb temnopoltih avtorjev, za katere je bil to edini način, da prodrejo v javnost (Little Richard, Fats Domino, El Dorados …). Ja, tako je bilo to v ZDA v petdesetih in šestdesetih. A treba je reči, da konservativni Pat Boone ni bil kdor koli – gre za drugega najpopularnejšega pevca petdesetih, ki je prodal več kot 45 milijonov plošč. Na lestvicah je imel 38 uspešnic, kar sedem jih je osvojilo prvo mesto, prva je bila, jasno, popevka Fats Domina Ain't it a Shame iz leta 1955.

Nana Mouskouri, 88

Od leta 1958 do 2008 je ustvarjala vsestranska grška pevka in evropska poslanka (1994–1999), rojena 13. oktobra 1934. Nana Mouskouri je podobno kot večina popevkaric svojega časa pela v mnogih jezikih, ob znanih evropskih tudi v japonščini, hebrejščini in mandarinski kitajščini. V svoji karieri je po vsem svetu izdala več kot 200 albumov in (če ni legenda) pravijo, da je prodala okoli 350 milijonov plošč. Pri nas jo najbolj poznamo po nastopu na Evroviziji leta 1963 in po skladbi Bele rože iz Aten, ki je bila posneta v več tisoč verzijah, tudi v slovenski.

Herp Alpert, 88

Herb (31. marec 1935, Los Angeles) je ameriški trobentač, ki je posnel 28 albumov, ki so pristali na lestvici Billboard 200, s petimi je osvojil prvo mesto. V vitrinah ima 14 platinastih in 15 zlatih albumov. Skupaj naj bi po vsem svetu prodal kar 72 milijonov plošč, ob tem pa je edini glasbenik, ki je dosegel prvo mesto ameriške lestvice kot vokalist, s skladbo This Guy's in Love with You in kot trobentač, s skladbo Rise. V naših krajih ga poznamo po avizu za legendarno oddajo V nedeljo zvečer, z inštrumentalno skladbo Tijuana Taxi.