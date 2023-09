Narasle vode so po obilnem deževju 10. septembra predrle dva dotrajana jezova in zalile velik del mesta - uničile so celotne soseske in stavbe skupaj z ljudmi odnesle v morje. Uradno število smrtnih žrtev znaša 3300, po pričakovanjih pa naj bi bilo dejansko veliko višje. Mednarodne humanitarne organizacije poročajo o do 10.000 pogrešanih.

Poleg tega je nekaj več kot 43.000 ljudi po poplavah razseljenih, je danes sporočila organizacija IOM, ki deluje v okviru ZN. Ljudje naj bi opustošeno mesto zapuščali zaradi slabe oskrbe, med drugim z vodo. »Nujne potrebe vključujejo hrano, pitno vodo ter duševno in psihosocialno podporo,« so dodali.

Mobilne in internetne povezave so danes po dveh dneh motenj in protestih jeznih domačinov, ki za visok smrtni davek krivijo oblasti, vnovič vzpostavili. Nacionalno telekomunikacijsko podjetje je izpad sistema pripisalo "strganemu optičnemu kablu", nekateri uporabniki spleta in analitiki pa trdijo, da je šlo za nameren »izklop«.

Pred dnevi so Združeni narodi že posvarili tudi pred izbruhom nalezljivih bolezni, ki da bi lahko na območje prinesle drugo uničujočo krizo po poplavah. Glavno grožnjo naj bi predstavljala onesnažena voda ter pomanjkljive higienske in sanitarne razmere.