Fotografije, ki so jih posredovali azerbajdžanski državni mediji, so prikazovale delegacijo armenskih separatistov, ki sedi za mizo skupaj s pogajalci iz Bakuja. Delegacija iz Gorskega Karabaha je v Jevlah prispela v konvoju vozil, ki jih je spremljal avtomobil z rusko zastavo in registrskimi oznakami ruske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem sta se sprti strani v sredo dogovorili o prekinitvi sovražnosti, ki so po mesecih napetosti med Bakujem in Erevanom izbruhnile dan prej, ko je Azerbajdžan začel »protiteroristično operacijo« v regiji, kjer živijo večinoma Armenci, mednarodno pa je priznana kot del Azerbajdžana.

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je nato v sredo zvečer razglasil konec operacije, potem ko so separatisti položili orožje, in dejal, da je njegovi državi uspelo obnoviti svojo suverenost. V spopadih je po navedbah separatistov umrlo najmanj 200 ljudi, več kot 400 pa je bilo ranjenih. Erevan medtem navaja najmanj 32 smrtnih žrtev in še 200 ranjenih.

Azerbajdžan in Armenija, katere uradna vojska v zadnjih spopadih ni sodelovala, sta sicer že desetletja v sporu zaradi Gorskega Karabaha. V 90. letih prejšnjega stoletja in leta 2020 sta se zapletli tudi v dve vojni.

Šest tednov spopadov leta 2020 je terjalo okoli 6500 življenj, nakar sta sprti strani sklenili mirovni dogovor pod pokroviteljstvom Moskve. Rusija je nato na območje poslala svoje mirovne sile, katerih delo so armenske oblasti večkrat kritizirale, češ da ne ščitijo etničnih Armencev. Ruske mirovne sile so med tokratnimi spopadi organizirale evakuacijo prebivalcev iz ogroženih območij.

Turčija, tesna zaveznica Bakuja, je operacijo Azerbajdžana v torek, ko se je ta začela, označila za nujno potrebno. Danes je nato Erdogan vnovič izrazil podporo Bakuju. »Predsednik Erdogan je Alijevu ponovno izrazil iskreno podporo Turčije Azerbajdžanu,« so sporočili z urada turškega predsednika.