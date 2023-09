Slovenska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu na olimpijski progi Lee Valley na obrobju Londona izkoristila eno izmed štirih priložnosti za osvojitev kolajne. Do bronaste kolajne so priveslale dobro uigrane kanuistke Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak, medtem ko so preostale ekipe ostale brez odličja. Od slovenskih kanuistk, ki so prejele kazen dveh sekund za dotik predzadnjih vrat, so bile hitrejše Britanke in Čehinje.

»Vesela sem, da smo odpeljale čisto vožnjo in ravno dovolj hitro za osvojitev bronaste kolajne. Že nekaj časa prikazujemo dobre vožnje. Lani nam je malo zmanjkalo, ko smo bile četrte, letos imamo kolajno,« je bila navdušena Eva Alina Hočevar. »Občutki so malo sladko-grenki. Brez mojega dotika vrat, ki je bil povsem nepotreben, bi bile srebrne. Vsaka je vrhunsko opravila svoje delo,« je dodala Lea Novak. Nasmejana je bila tudi 26-letna Alja Kozorog, najstarejša članica kanuistične zasedbe: »Ko v harmoniji takole veslaš skupaj še dvema tekmovalkama, je občutek vrhunski. Najbolj pomembno je bilo, da smo se dobro križale.«

Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, ki so branili lansko zlato kolajno, so vozili brez dotika, a bili vseeno prepočasni za oder za zmagovalce in osvojili nehvaležno četrto mesto. Za bronasto kolajno so zaostali dobro sekundo. »Trenutek nepozornosti, ko smo izgubili dve sekundi in pol, nas je stal kolajne. Ostaja grenek priokus, saj smo bili pripravljeni za višjo uvrstitev,« je povedal Luka Božič, ki se je konec minulega tedna iz Londona za nekaj ur vrnil domov, kjer se je razveselil rojstva sina, nato pa se z večernim letom vrnil v britansko prestolnico. V kajaku je ženska zasedba Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar z enim dotikom zasedla peto mesto. Tudi če dotika ne bi bilo, bi ostale brez kolajne. Kajakaši Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik so naredili en dotik in bili šesti. Danes bodo v kvalifikacijah tekmovali kanuisti in kanuistke.

Izidi, moštvene vožnje, 3xC-1 ženske: 1. Velika Britanija 112,45 (0), 2. Češka +2,05 (0), 3. Slovenija +2,87 (2), 3xC-1 moški: 1. Francija 99,17 (0), 2. Velika Britanija +0,03 (0), 3. Italija +1,14 (0), 4. Slovenija +2,39, (0), 3xK-1 ženske: 1. Avstralija 108,62 (0), 2. Španija +0,29 (2), 3. Velika Britanija +0,40 (4), 5. Slovenija +3,87 (2), 3xK-1 moški: 1. Češka 91,76 (0), 2. Francija +1,23 (0), 3. Poljska +3,47 (2), 6. Slovenija +7,03 (2).