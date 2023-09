Ekološki ekstremisti in migranti

Skozi dolgo in ozko dolino je ob obilnih padavinah Derno občasno zalila deroča voda, ki je povzročala veliko škode in smrtnih žrtev. Problem je skušal rešiti libijski diktator Moamer el Gadafi, ki je takoj po revoluciji angažiral jugoslovanske prijatelje. Podjetje Hidrotehnika-Hidroenergetika, ki ima še danes sedež v Srbiji, je jezova Wadi Derna zgradilo med letoma 1973 in 1977. Postavljena sta bila, da bi mesto obvarovala pred uničujočimi poplavami. Svojemu namenu sta služila skoraj 50 let, dokler se nista zrušila pod pritiskom obilnega deževja, kakršnega v tistih krajih ne pomnijo. Sledili sta poplava brez primere in katastrofa, ki daleč presega vse prejšnje. Derna se je za svojima jezovoma počutila varno in je pozabila na vodo, ki je ob močnem deževju tekla po njeni dolini do morja. Pozabila je tudi na ogromna betonska objekta, saj ju niso vzdrževali že več desetletij. Medtem se je gradilo na bregovih doline, ki nikoli prej niso bili namenjeni za urbanizacijo. Zdaj je tam ostalo samo blato. Poskusi nadzorovanja narave imajo pogosto porazne rezultate. Zanimiva zgodba, ki ni značilna samo za Afriko. Ponovimo: zanemarjeni protipoplavni objekti, gradnja na poplavnih območjih, velika količina vode, poplave, ki jih v zgodovini še nikoli ni bilo. Spominja tudi na dogodke pri nas.