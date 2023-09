Po poplavah: V Celju ocene škode, v Žalcu poziv k ukrepanju

V Mestni občini Celje so junijska in avgustovska neurja, po prvih grobih ocenah, na javni infrastrukturi povzročila za slabe štiri milijone evrov škode. Koliko je škode na zasebnem premoženju, ta čas še ni znano, saj popis in prijave še potekajo. Žalski župan medtem vlado poziva k hitremu ukrepanju in sprejemu državnega prostorskega načrta.