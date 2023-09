Odkrivanje novih estetik

Kinodvor je s septembrom predstavil nov cikel filmov, ki bo vsak ponedeljek do aprila 2024 osvetljeval nove, pozabljene, a tudi kanonizirane filme iz Azije, Latinske Amerike in Afrike. Filme, ki sicer preredko zaidejo na program ter izzovejo našo belsko in zahodnjaško perspektivo.