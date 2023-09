Krimovke so proti zvezdniški zasedbi Esbjerga prikazale odlično predstavo in od samega začetka vodile. Tudi številne danske in norveške reprezentantke v končnici dvoboja niso mogle ogroziti varovank črnogorskega stratega na ljubljanski klopi Dragana Adžića.

Slovenske predstavnice so tako po zmagi v prvem krogu proti ekipi Zaglebie iz Lubina vpisale še drugi par točk, medtem ko je Esbjerg ostal pri dveh točkah po zmagi proti Rapidu iz Bukarešte v prvem krogu.

Pri Ljubljančankah je bila z osmimi goli najbolj učinkovita Tamara Mavsar, pet golov je dosegla Jovanka Radičević. Pri Esbjergu je Kristine Breistoel dosegla šest golov.

Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu 23. septembra gostila madžarski Ferencvaros.