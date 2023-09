Po podatkih OCHA je v Derni pogrešanih 10.100 ljudi, drugod po državi pa so zabeležili še 170 mrtvih. Ob tem pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalne akcije še vedno potekajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podatki o število mrtvih se sicer od vira do vira razlikujejo. Zdravstvene oblasti na vzhodu Libije so namreč pred tem sporočile, da je v Derni umrlo 3166 ljudi, tamkajšnji župan pa je na začetku tedna dejal, da bi žrtev lahko bilo do 20.000. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem v soboto sporočila, da so že identificirali skoraj 4000 žrtev in da je pogrešanih približno 9000 ljudi.

Pomoč so državi doslej poslale EU, ZDA, Turčija, Združeni arabski emirati ter še več drugih držav, vključno z Rusijo. Iz Moskve so namreč danes sporočili, da so v vzhodno Libijo poslali 35 zdravnikov in humanitarno pomoč. Pred tem naj bi Rusija v Libijo že poslala mobilno bolnišnico z operacijskimi dvoranami in enoto za intenzivno nego, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah WHO je v mesto Bengazi, kjer ima sedež mednarodno nepriznana vlada na vzhodu, prispelo tudi 29 ton medicinske opreme. Zahodnega dela države, ki mu vlada mednarodno priznana vlada s sedežem v prestolnici Tripoli, poplave medtem niso tako prizadele.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je bilo v severovzhodni Libiji zaradi poplav razseljenih najmanj 40.000 ljudi. Organizacija ob tem opozarja, da je dejansko število verjetno višje, saj je dostop do najbolj prizadetih območij še vedno otežen.