Nesreča se je zgodila na letališču v mestecu Barcelos na severu Brazilije, ko se je manjše letalo tipa EMB-110 na poti iz Manausa, prestolnice zvezne države Amazonas, približalo pristajalni stezi. Pilot je skušal pristati ob močnem dežju in zmanjšani vidljivosti, pri čemer je letalu zmanjkalo prostora, zato je zdrsnilo z roba steze in končalo v gozdičku ob njej.

Brazilske zračne sile bodo ob podpori policije natančneje preiskale vzrok nesreče, so sporočile oblasti v zvezni državi Amazonas in dodale, da so podrobnosti še vedno nejasne. Dve letali, ki sta se ob istem času približali Barcelosu, sta se denimo zaradi vremenskih razmer vrnili v Manaus.

»Naše ekipe so vse od trenutka nesreče na terenu, da bi zagotovile potrebno podporo,« je ob tem v objavi na omrežju X zapisal guverner zvezne države Wilson Lima, ki je ob tem izrazil solidarnost z družinami in prijatelji žrtev.

Prve preiskave so pokazale, da so bili vsi potniki brazilski državljani, ki so v regijo pripotovali zaradi športnega ribolova. Barcelos, ki leži ob reki Rio Negro, je popularno središče za športni ribolov in druge turistične dejavnosti.