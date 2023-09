Poljska policija v kleti našla trupla treh novorojenčkov

Poljska policija je v kleti družinske hiše na severu države ob obali Baltskega morja našla trupla treh novorojenčkov. Državno tožilstvo je danes potrdilo, da so zaradi suma umora ovadili 20-letnico in aretirali 54-letnika. Po poročanju medijev naj bi šlo za mamo mrtvih otrok in njenega očeta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.