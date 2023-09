Nagrade so podelili v okviru petkovega odprtja grafičnega bienala. Tejswini Narayan Sonawane jo je prejela za lesoreza na blagu iz serije Feminilnost (2015) in lesoreza na blagu iz serije Migrant (2017). Nagrajena grafičarka v svojem delu razkriva osebne zgodbe, čustvena stanja, dinamiko odnosov in preobrazbo.

»V družbi, kjer spol odloča o posameznikovih svoboščinah, se določena inhibicija sebstva odraža v izgubi samolastništva. V Južni Aziji se mnoge ženske soočajo s takšno eksistenco, saj o njihovem življenju odločajo moški. Tejswini Narayan Sonawane izpostavlja prehode sebstva kot nekakšnega migranta in stanja preobrazbe, kadar si posameznik prizadeva rasti, se izobraževati, osvoboditi, najti druge poti. Poleg tega umetnica preoblikuje migrantske avtoportrete tako, da jih prekrije s podobami živali,« piše v opisu umetnice na spletni strani grafičnega bienala.

»Žirija verjame, da se močno ustvarjanje podob in lepo pripovedovanje zgodb v tem delu navezujeta na zgodovino grafike v tradiciji bienala in onkraj nje. Želeli smo priznati kompleksnost duhovne razsežnosti dela in epistemologij, ki jih izraža,« piše v obrazložitvi nagrade, ki jo je spisala mednarodna žirija v sestavi Bojana Piškur (predsednica), Aziza Harmel, Raphael Chikukwa, Natalija Vujošević, Marie Helene Pereira in Zohra Opoku.

Skupnostna platforma za umetnost in raziskovanje School of Mutants je prejela nagrado za instalacijo Sam sem svoje lastno sonce. Kot so zapisali v žiriji, verjamejo v pomembnost radikalnega pristopa h kolektivnemu šolanju. »Zgodovina in dediščina gibanja neuvrščenih v Sloveniji bosta zelo koristni za prihodnje mutantske pojavne oblike umetnikov. Delo posreduje pomembno sporočilo, zaradi katerega smo vsi tukaj: 'Jaz sem svoje lastno sonce',« so pojasnili v obrazložitvi nagrade.

Posebno omembo pa so člani žirije namenili Kolektivu Krater, ki ga sestavljajo Danica Sretenović, Gaja Mežnarić Osole, Andrej Koruza, Anamari Hrup, Eva Jera Hanžek, Louisa Selleret, Rok Oblak, Amadeja Smrekar, Sebastjan Kovač, Primož Turnšek, Edern Haushofer, Altan Jurca Avci in Juan Jose Lopez Díez. Nagrajeni so za delo Podivjane zasedbe: »Naše delo je naša infrastruktura!«

Podivjane zasedbe 35. grafičnega bienala vzpostavljajo nove soodvisnosti med bienalom in avtonomnimi ustvarjalnimi praksami ter tako skušajo predrugačiti protokole in ekonomije hegemonskih kulturnih modelov.

Posebno omembo je dobila še Soghri Khurasani za lesorez z naslovom Sence pod mojim nebom in jedkanice iz serije Krhko (2021-2022). Umetnica v »krhkih pokrajinah«, ki jih opazuje iz svojega studia v bližini mesta Baroda v Indiji, raziskuje teme enotnosti in identitete. Njena dela z živahnostjo barv ter polnostjo tekstur razkrivajo večplastno umetniško domišljijo in z vizualnimi metaforami spregovorijo o verskih in nacionalnih identitetah, rasizmu, neenakosti spolov in kastni diskriminaciji, so še sporočili iz grafičnega bienala.

Letošnji bienale pod okriljem Mednarodnega grafičnega likovnega centra je vrata odprl v petek. Pod naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa raziskuje ekosistem povezav, solidarnosti in zgodovin upora, ki izhajajo iz nekdaj tesnih vezi med poosamosvojitveno Gano in nekdanjo Jugoslavijo. Osrednja razstava predstavlja dela približno približno 50 umetnikov.