Na spletni strani Društva FER je takoj na začetku predstavitve »Kdo smo«, zapisano »Vztrajni idealisti«. Darja Sekula Krstič temu, tudi po dolgoletnem delu, pritrjuje z glasnim »Da!«. Pri svojem glavnem poslanstvu globalnega razvoja, kjer se ves čas prepletajo tematike enakosti spolov, migracij in podnebnih sprememb, stalno postavljajo najvišje standarde grajenja enakopravnega in pravičnega sveta, temelječega na sodelovanju. Praksa na terenu pa jim seveda postavlja svoje zakonitosti in je največja šola. »Čisto drugače je, če si vpeta v neke raziskave in podporo iz Slovenije ali pa greš dejansko na teren in doživiš zgodbe, o katerih si prej samo brala.«

»Glavni preskok za naše delo se je zgodil leta 2014, ko sva šli s kolegico Ano Kalin, ki je v FER-u oblikovalka politik in analitičarka, kot prostovoljki v Ugando v begunsko organizacijo Upanje otrok in žensk - žrtev nasilja (Hope of Children and Women Victims of Violence). Ustanovil jo je begunec iz Demokratične republike Kongo, ki je prebegnil v Ugando. Tako res vidiš vse potrebe. Pogovarjali smo se, kaj njihove uporabnice in uporabniki občutijo in kaj bi rabili za dostojno življenje,« pripoveduje Darja Sekula Krstič. »Sicer sva bili obe že prej vpeti v razvojno sodelovanje, potem pa greš na teren in si res zaželiš narediti več.«

Sicer se pri Društvu FER dobro zavedajo, da ljudi ni mogoče poučevati, ampak je razvoj dobrih praks odvisen od sodelovanja.

Teme enakosti spolov je na primer, kot pripoveduje Darja Sekula Krstič, treba vpeljati na primeren, premišljen način, saj so drugače lahko ženske celo življenjsko ogrožene.

»Vse je treba delati korak za korakom. Udarne, neprilagojene kampanje bi jih lahko tudi ogrozile. Recimo v trenutnem projektu, ki ga imamo z Ugando, bomo odprli tudi materinski dom oziroma Hišo brez nasilja (Violence free house). Če bi želeli uresničiti takšno idejo leta 2015, ne bi bilo mogoče. Ko pa tako počasi začneš s psihosocialno podporo, aktivnostmi na področju reproduktivnega zdravja, obravnavo nasilja na podlagi spola, se krepijo korak za korakom, subtilno. Ne moreš jim reči, tega ne počni več, če jim to ogrozi življenje. Lahko se že zavedajo, kako bi morale ravnati, da bi ohranile dostojanstvo, a dostikrat ne ravnajo tako, ker se bojijo reakcije moža ali očeta. Čeprav so to človekove pravice, pravice žensk, ampak kljub temu moraš prilagoditi svoje delo.«

Čista pitna voda tudi za varnost žensk

Darja Sekula Krstič spregovori tudi o tem, kako delo v Ugandi vpliva na njeno dojemanje sveta.

»Ob zgodbah, ki jih vidim, slišim, ko se pogovarjam z ženskami, ki se odprejo, si mislim: 'Joj, Darja, ti res nimaš nobenega problema.' Naši problemi so res tako minorni v primerjavi z nekaterimi ljudmi po svetu. Veliko zgodb je res krutih. Umori, posilstva, ostanejo brez staršev, možev … virus HIV je zelo prisoten ...«

A po drugi strani so ravno njihove zgodbe tudi tisto, kar jo motivira za nadaljnje delo, ko vidi, kako njihovi projekti vplivajo na vsakdanje življenje ljudi.

»Gre za osnove, ki sprožajo ogromne spremembe. Čista pitna voda obenem zagotovi varnost žensk. Ženske, dekleta hodijo kilometre po vodo. Zelo veliko je nasilja na teh poteh, veliko je posiljenih. To si težko predstavljamo. Kaj vse en vodnjak potegne za sabo! Ni samo pitna voda, ampak tudi to, da se ti ni treba spuščati v nevarne situacije, hkrati prihraniš čas in denar, ker ni treba več prekuhavati vode. Gre za omogočanje stvari, ki se nam zdijo tako samoumevne.«

Uganda je država, v kateri je prisotnost Društva FER najbolj dolgotrajna in najstabilnejša, poleg omenjenih projektov tam razvijajo tudi prehransko varnost in ekonomsko opolnomočenje žensk. Sicer trenutno delajo na petih različnih projektih. V okviru enega izmed njih »Mladi gradijo trajnostne okoljske rešitve« so ravnokar gostili skupino albanske mladine z njihovimi mentorji. »Oblikovali smo projekt povsem prilagojen potrebam mladih ljudi in potrebam okolja. Tudi program v tem tednu je bil prilagojen glede na to, kaj so se želeli naučiti, pridobiti. Šli smo recimo na Šubičevo gimnazijo pogledat njihov vrt na strehi, saj so podobne aktivnosti predvidene tudi v okviru našega projekta v Albaniji.«

Vsako naše ravnanje vpliva na vse

V Društvu FER so osredotočeni tudi na svetovalno in raziskovalno dejavnost. Vodijo projekte ozaveščanja javnosti glede odpravljanja neenakosti v svetu, svetujejo o vključevanju področja spola pri projektu upravljanja z vodami in v Albaniji med drugim vodijo projekt odpravljanja temeljnih vzrokov diskriminacije žensk.

»Pri našem raznolikem delu so ključne povezave s strokovnjaki in organizacijami iz različnih področji,« izpostavlja Darja Sekula Krstič.

Sama ima sicer dolgoletne izkušnje nevladnega delovanja, ki segajo v leta, ko je kot študentka ekonomije začela sodelovati v še neustanovljenem Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Zatem je delala na Slogi, sedaj pa deluje tudi na projektu Stičišče Središče - regijsko stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije. Društvom in drugim NVO svetuje pri pridobivanju sredstev, pomaga pri pisanju projektnih prijav, pri ustanavljanju in vodenju NVO, izvaja delavnice in vodi posvetovalne, zagovorniške procese.

Najsi Darja Sekula Krstič dela v Sloveniji ali po svetu, se usmerja v krepitev nevladnega sektorja ali pa izvaja projekte, ki ljudem prinašajo neposredne koristi, je njeno vodilo vedno isto: »Če hočemo nek globalni razvoj, se moramo zavedati, da vsako naše ravnanje vpliva na vse.«

Društvo FER Pri FER-u bodo zelo veseli prostovoljcev, ki lahko delajo v Sloveniji ali v Ugandi. Vsakdo, ki ga zanimajo tematike, s katerimi se ukvarjajo: enakost spolov, begunci, okolje …, je dobrodošel. Lahko se vključite tudi prek programa Botrstvo in otrokom omogočite šolanje: https://forumfer.org/botrstvo/. Društvo ima tudi status v javnem interesu in mu je mogoče nameniti 1 odstotek dohodnine.