Namen festivala je mimoidočim predstaviti pestrost delovanja nevladnih organizacij, ki predstavljajo pomemben dejavnik v življenju ljudi, je za STA povedala Jerica Laznik iz Zveze društev upokojencev Slovenije. Po njenih besedah je festival priložnost, da vsaka organizacija ljudi informira, s čim se ukvarja. Na zvezi skrbijo za starejše nad 69 let tako, da jim nudijo, kar potrebujejo. »Največji problem starejših je predvsem osamljenost, zato večkrat organiziramo razna druženja,« je pojasnila Laznik. Festival omogoča, da se z njihovim delom seznani predvsem starejša populacija mimoidočih.

Kot je pojasnila tudi Neža iz Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje gre za informiranje tistih, ki niso prisotni na družbenih omrežjih, ki so vse bolj priljubljena med mladimi. Slednji se o organizacijah informirajo na spletnih straneh. Poudarila je še, da je prednost nevladnih organizacij predvsem fleksibilnost oz. prilagajanje oblike pomoči potrebam ljudi.

Za informacije na festivalu niso prikrajšani niti mladi. »Mladim omogočamo karierno svetovanje, informiranje o različnih mednarodnih in lokalnih priložnostih,« je poudarila mladinska delavka na zavodu Nefiks Martina. »Naš cilj ni le približati se ciljni publiki, mladim, a tudi drugim nevladnim organizacijam, staršem, učiteljem ter vsem, ki delajo z mladimi, da jih lahko oni napotijo k nam, ko ti potrebujejo pomoč pri odločanju za študij ali zaposlitev,« je navedla. Po jenih besedah so lahko nevladne organizacije tudi orodje, ki mladim omogoča, da se spoznajo z različnimi tematikami. Prostovoljstvo oz. delo v različnih organizacijah jim lahko navsezadnje prinese tudi zaposlitev.

V terapevtsko-diagnostičnem in izobraževalnem centru Motus pa v središče svojega dela postavljajo otroke s posebnimi potrebami. Zdi se jim pomembno, da se ve, kaj vse zmorejo nevladne organizacije narediti, ko/če javna oblast nečesa ne podpira. »Večkrat gre za to, da se mi prej začnemo ukvarjati oziroma uresničimo nekaj, za kar bi s pomočjo države potrebovali veliko več časa,« je dejal Blaž iz centra.

Organizacije so festival izkoristile tudi za predstavitev turistične ponudbe v različnih krajih. »Ukvarjamo se tudi s tem, kako povečati zavedanje, da so tudi kraji, kot je na primer Grosuplje, točka, kamor se splača iti na izlet,« je dejal predstavnik turističnega društva Županova jama, ki so se festivalu pridružili pod okriljem Turistične zveze Slovenije. To je po njegovem mnenju priložnost, da se ljudem približa ideje za kombiniranje zanimanja za zgodovino, naravne znamenitosti ter hkrati aktivno preživljanje prostega časa.

Vse več nevladnih organizacij, ki svoja poslanstva predstavljajo na stojnicah festivala, je finančno podhranjenih. Kljub temu se jih več ukvarja tudi s finančno pomočjo ljudem v stiski. Trenutno so največ pomoči potrebni prizadeti v avgustovskih poplavah, s čimer se med drugim ukvarja tudi ZPM Ljubljana Moste-Polje, ki prizadetim družinam sprva nudi paket prehranske pomoči ter finančno pomoč v višini 1000 evrov. »Glede na stanje poplavljenega območja in njihovih potreb potem naredimo načrt kako se bo njihova stiska reševala na dolgi rok,« je dejala Neža iz ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Poleg tega se nevladne organizacije soočajo z negativno percepcijo družbe, »da ne delajo dovolj dobro«. Festival Lupa predstavlja tudi priložnost, za povečanje zaupanja ljudi v organizacije, je razložila Neža.

Dogodek služi tudi za promocijo prostovoljstva. Le to je namreč pomembno za zadovoljevanje različnih potreb ljudi, so navedli na stojnici Slovenske filantropije, ki s prostovoljskimi aktivnostmi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine.