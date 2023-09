Med 16 ekipami, ki so lani igrale med evropsko elito, jih bo v letošnji sezoni znova nastopilo 13. Manjkali bodo Nantes (Francija), Dinamo Bukarešta (Romunija) in Elverum (Norveška), namesto njih pa prihajajo francoski Montpellier, norveški Kolstad in Pelister iz Severne Makedonije. Ostaja pa nespremenjen tekmovalni sistem: 16 klubov je razdeljenih v dve skupini s po osmimi, po dva najboljša se bosta uvrstila neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta se bodo v osmini finala pomerile še za štiri prosta mesta med elitno osmerico, zadnji ekipi v skupini pa bosta predčasno končali ligo prvakov.

Sklepni turnir najboljše četverice bo že 15. zapored gostila dvorana Lanxess Arena v Kölnu (8. in 9. junija 2024) z zmogljivostjo 20.000 gledalcev, ki so jo odprli oktobra 1998, njena gradnja pa je stala 153 milijonov evrov. Naslov prvaka Evrope brani Magdeburg, ki je junija letos četrtič postal najboljši na stari celini (pred tem že v letih 2002, 1981, ko je v finalu premagal Slovana iz Ljubljane, in 1978), Nemci pa so glavni favoriti za lovoriko tudi na stavnicah. Kvota na Magdeburg znaša 3,50, za njim so Barcelona (3,75), Kielce (6,00) in Veszprem (6,50), na zadnjih treh mestih pa Pelister, Celje PL in Zagreb z neverjetno kvoto 2501,00. Ali po domače: če stavite en evro na katerega izmed teh treh klubov, da bo postal prvak Evrope (kar sicer spada v polje znanstvene fantastike), boste bogatejši za kar dva tisočaka in pol.

Wiegert: Nikogar se ne bojimo

Magdeburgov trener, 41-letni Bennet Wiegert, ki je na tem položaju že od leta 2015, je junija letos postal šele peti v zgodovini, ki je stopil na rokometni Mont Blanc kot igralec (2002) in trener (2023), sočasno pa prvi Nemec za Španci Talantom Dušebajevom, Carlosom Ortego in Robertom Parrondom ter Čehom Filipom Jicho. Trener z vzdevkom Benno, ki ga je v rokomet vpeljal oče Ingolf, nekdanji vzhodnonemški reprezentant in olimpijski prvak v Moskvi 1980, je pred sezono ostal brez nekaterih pomembnih igralcev (po desetih letih je odšel tudi Marko Bezjak, ki je prestopil v hrvaški Nexe Našice, kjer je trener Branko Tamše; Bezjakov dres s številko 25 so »upokojili« in dvignili pod strop dvorane Getec Arena), a je dobil tudi nekaj vrhunskih okrepitev, kot so švedski reprezentanti Felix Claar, Albin Lagergren in Oscar Bergendahl, islandski Janus Smarason ...

Wiegert, ki je za matični klub Magdeburg igral kar 12 sezon (po šest na začetku in koncu kariere), se zaveda, da ga v Evropi čaka težka naloga. »Če bi mi kdo pred začetkom final foura v Kölnu v lanski sezoni rekel, da bomo prvaki Evrope, bi pomislil, da ni pri zdravi pameti. Ne zato, ker ne bi verjel v svoje igralce in ekipo, ampak ker smo bili vsaj na papirju največji avtsajderji. A pred začetkom letošnje je drugače: prej smo bili v vlogi lovca, zdaj bomo v vlogi plena. V športu je lažje napadati lovorike, kot jih braniti. Nikogar se ne bojimo, a vsakega nasprotnika spoštujemo. Imamo kakovost, znanje in izkušnje, da v Evropi pridemo daleč, zelo daleč,« pravi trener Bennet Wiegert, njegova ekipa pa je junija v Kölnu v dveh dneh odigrala dve brutalno naporni tekmi – dvakrat s podaljški (v polfinalu proti Barceloni in v finalu proti Kielcam) in enkrat s streljanjem sedemmetrovk (Barcelona).

Evropski debi na Danskem

V letošnji skupini B se bo z Magdeburgom dvakrat pomeril tudi slovenski prvak Celje Pivovarna Laško, ki je v prejšnji sezoni osvojil sedmo (predzadnje) mesto z le šestimi točkami, za šestim mestom, ki je še kot zadnje vodilo v nadaljevanje tekmovanja, pa je zaostal za kar pet točk. Tudi v tej sezoni bo preboj iz skupine bolj ali manj misija nemogoče za mlado in neizkušeno ekipo, s povprečno starostjo 22 let najmlajšo v zgodovini lige prvakov. Po osvojenem slovenskem superpokalu prvo septembrsko soboto v Ormožu in porazu v uvodnem krogu slovenske lige na derbiju proti Trimu v Zlatorogu teden dni kasneje pivovarje danes ob 20.45 proti ekipi GOG Gudme na Danskem čaka tudi evropska premiera.

Po odhodu kapetana Aleksa Vlaha, ki je okrepil danski Aalborg, je njegovo vlogo prevzel izkušeni Žiga Mlakar. »Osmina finala je vsaj na papirju misija nemogoče. A v preteklosti so se v ligi prvakov že dogajala številna presenečenja. Zdajšnja celjska ekipa ni v vlogi takšnih favoritov, kot je bila pred desetimi, petnajstimi let, toda v športu je vse mogoče. Ne igrajo vedno glavne vloge klubski proračuni oziroma denar, potrebna je tudi športna sreča, pogum, borbenost, želja, motiv ... Zagotovo se ne bomo na nobeni tekmi vnaprej predali in poceni prodali svoje kože. A verjamem, da lahko v Evropi znova presenetimo kakšnega evropskega velikana,« meni 33-letni levoroki ostrostrelec Žiga Mlakar.