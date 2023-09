Tako je po informacijah N1 upravni odbor Platforme sodelovanja soglasno sklenil na četrtkovem srečanju. Logar naj bi prvaka NSi Mateja Tonina o tem obvestil včeraj. Odločitve, ali se bodo sploh podali na evropske volitve, naj v Platformi sodelovanja še ne bi sprejeli; na N1 trdijo, da je to malo verjetno. Tonin je v začetku avgusta, kot je znano, k skupnemu nastopu na evropskih volitvah povabil SLS in Logarjevo društvo. Ljudska stranka odločitve še ni sprejela, se je pa na sobotni klavzuri zavzela za to, da bi skupaj nastopile vse slovenske članice Evropske ljudske stranke, torej SDS, SLS in NSi. Po informacijah N1 naj bi Tonin s povabilom predvsem pritisnil na Logarja, da pokaže, ali je sposoben »pretrgati popkovino z Janezom Janšo«. Logarjevo društvo naj bi se sicer po dostopnih informacijah preoblikovalo v stranko.