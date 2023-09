Kitajsko podjetje Honor je letošnji sejem potrošniške elektronike IFA v Berlinu izkoristilo za evropsko predstavitev svojega mobilnika s pregibnim zaslonom, ki se spremeni v malo tablico. Naprava sliši na ime magic v2. Ključno novost naprave predstavlja njena tankost. Ko je mobilnik razprt, je debel vsega 4,7 milimetra, 9,9 milimetra, ko je zložen. Samsungov galaxy z fold5 je zložen debel 13 milimetrov, običajni telefon iphone 14 pro max pa je debel 7,9 milimetra.

Omeniti gre tudi obljube podjetja, da so še izboljšali tečaj pregibnega zaslona. Ta je prepričal že pri prejšnji različici (magic v), a prva pričevanja pravijo, da naj bi zaslon ob delnem razprtju ostal na mestu zgolj ob polovični razprtosti. To je škoda zlasti ob uporabi telefona kot stojalo za fotografiranje ali ob videoklicih.

Zunanji zaslon Honorjevega magic v2 je OLED, ima diagonalo 16,3 centimetra (6,43 palca) in ločljivost 2376x1060 ter razmerje stranic 20:9. Podatek razkriva, da gre resnično za zaslon, ki je skoraj neopazno ožji od običajnega zaslona mobilnika. To pomeni, da magic v2 omogoča oba svetova. Običajnim mobilnikom povsem enakovreden zunanji zaslon in funkcijo mini tablice, ki jo prinaša pregibni notranji zaslon. Ob tem ima zunanji zaslon tudi 120-herčno (Hz) osveževanje slike in kar 2500 kandel najvišje svetilnosti ter podporo za HDR10+.

Glavni oziroma notranji zaslon je prav tako OLED in ima diagonalo 20,12 centimetra (7,92 palca). Njegova ločljivost je 2344x2156. Tudi ta zaslon ima 120-herčno osveževanje slike in podporo za HDR10+, ob tem pa še podporo za standard IMAX Enhanced ter najvišjo svetilnost 1600 kandel.

Za gladko delovanje naprave so vanjo vgradili kar 16 GB delovnega spomina, kar pride prav zlasti ob večopravilnosti oziroma več hkrati odprtih aplikacijah, ki si delijo zaslon. To je pravzaprav glavna prednost tovrstnega mobilnika. Prostora za shranjevanje je od 256 GB do 1 TB (v »ultimate« izvedbi). Pri čipovju pa je pričakovano vgrajen premijski procesor snapdragon 8 gen 2, kar zagotavlja najboljšo androidno izkušnjo s tega vidika. Bateriji sta dve. Obe silicij-ogljikovi in nameščeni vsaka v svojo polovico pregibne naprave. Skupna kapaciteta baterij znaša 5000 miliamperskih ur (mAh), žično polnjenje pa je lahko 66-vatno.

Cena še ni znana

Sklop kamer tvorita dve kameri za sebke (po ena zunaj in znotraj) z ločljivostjo 16 milijonov pik (MP). Ob teh pa še glavna hrbtna kamera z ločljivostjo 50 MP, ultraširkokotona z ločljivostjo 50 MP in teleobjektiv z ločljivostjo 20 MP in 2,5-kratno optično povečavo. Kaj vse to pomeni, je treba preveriti v praksi. Te stvari za zdaj niso čisto jasne. Telefon naj bi prišel po novem letu, a ni še jasno, ali tudi k nam. Prav tako še ni podatkov o ceni.

Ob modelu magic v2 je podjetje predstavilo tudi konceptualni mobilnik magic v purse, ki ima pregibni zaslon ovit po zunanji strani in naj bi služil kot damski modni dodatek, podoben torbici. Na fotografijah je stvar videti zanimivo, o praktični uporabnosti pa dvomimo. Po eni strani nas mobilniki s pregibnimi zasloni na zunanji strani doslej niso prepričali. Delovali so preveč plastično in tudi z vidika trpežnosti pregibnega zaslona nismo najbolj optimistični glede takšne uporabe naprave. Sumimo, da bo pri magic v purse ostalo zgolj pri konceptu, ki je namenjen zbujanju pozornosti na sejmu, kot je IFA.