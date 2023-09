Zavod Uvid je mlada, neprofitna organizacija, ki formalno deluje dobra tri leta. Ustanoviteljica zavoda Marija Zupanec je pot zavoda in svoje delo tlakovala že veliko prej. Po osnovni izobrazbi je sicer ekonomistka, njene dolgoletne izkušnje v gospodarstvu pa so pri vodenju zavoda zagotovo prednost. »Prej sem bila popolnoma drugje, ampak smo se povezovali, iskali informacije, se učili na formalnih in neformalnih izobraževanjih. Moj prvotni okvir je ekonomija, sem pa ves čas vzporedno gojila ta prostor področja osebne rasti kot svoj hobi. Kasneje, ko mi je vikend seminarjev zmanjkalo, sem poiskala resnejše izobraževanje. Vpisala sem študij psihoterapije in potem magistrirala še iz socialnega dela.«

Postaviti zgodbo zavoda na noge je bilo, kot pravi Marija Zupanec, intenzivno delo, a je bila pot vselej jasno začrtana. »V sebi sem ves čas čutila, da sem oseba za to. Življenje mi je stalno prinašalo situacije, kjer sem bila vključena v pomoč drugim ljudem, že tudi v domačem okolju. Če se najdeš in uvidiš, da si za to, gre vse nekoliko lažje.«

Za pisalno mizo Marije Zupanec na steni visi veliko platno. Slika je delo njenega moža Roberta Zupanca. Tudi on je oseba z invalidnostjo, ima resne težave z očmi.

»Tako se prepleta tudi umetnost in moje delo,« pojasni Marija Zupanec. Tudi ona ima umetnost zelo rada, likovno, filmsko, glasbeno. S tem se polni po kopici vloženega dela. Sicer pa sta ji v oporo predvsem dober delovni tim v službi in družina.

»Pa tukaj je lepo kot v pravljici!«

V Zavodu Uvid so ves čas usmerjeni v to, da ljudem ponudijo nekaj več. Tako je Marija Zupanec s svojimi sodelavci raziskovala, kaj bi to lahko bilo. Prišli so do zamisli, da združijo krasno okolje, v katerem delujejo, in športne aktivnosti na prostem omogočijo tudi ljudem, ki sicer tega ne bi mogli doživeti. »V Rogaški Slatini imamo res krasno kolesarsko infrastrukturo. Mi skrbimo za osebe z invalidnostjo, oni pa teh kolesarskih prog ne morejo uporabljati. In razvila se je misel, da bi vzpostavili sistem z nekimi prilagojenimi kolesi.« Tako so prišli do področja zagovorništva. Tudi osebe z invalidnostjo imajo pravico kolesariti in za to je treba poskrbeti.. Marija Zupanec je ugotovila, da na področju zagovorništva potrebujejo dodatno znanje, tako so se povezali z Društvom NOVUS iz Velenja. »Oni so postali naši mentorji, od njih smo se učili zagovorništva, komunikacije, povezovanja v lokalnem okolju, dogovarjanja z odločevalci v občinskih upravah. Dobili smo status nevladne organizacije s potencialom in na svojo stran smo pridobili občinsko upravo.« Projekt Kolesarjenje za vse so vzpostavili s pomočjo sredstev iz evropskega programa Active Citizens Fund - ACF, občina pa je obljubila, da bo sofinancirala nabavo koles.

Zavod Uvid je prvi v Sloveniji vzpostavil program Kolesarjenje za vse. Na Nizozemskem so kupili posebna kolesa, ki so zelo draga, saj eno stane 10.000 evrov ali več. Na nekatere se lahko usedeta dva kolesarja, na nekatere pa se lahko naloži cele invalidske vozičke. Imajo tudi kolesa za ljudi s težavami s kolki in s hrbtenico.

»Potem nam povejo, da niso kolesarili že dvajset, trideset let, pa se zdaj ponovno usedejo na kolo in se peljejo. Oči se jim bleščijo,« radostno pripoveduje Marija Zupanec.

»Mi imamo tako lepa območja za kolesarjenje, v naravi stran od cest. Ko je direktor prodaje z Nizozemske, kjer so nam prodali kolesa, prišel sem, je stopil ven in rekel: 'Pa tukaj je lepo kot v pravljici, kam sem jaz zdaj to prišel?' V ljudeh se prebudi tisti majčken del otroka. Ko vidimo iskrice v odraslih ljudeh, ki pridejo v stik z radostjo, z nekimi daljnimi občutki, to je plačilo za nas.«

Socialno podjetništvo in kolesarjenje

Zdaj jih žene predvsem občutek, da so postavili dobre temelje.

»Uvideli smo, da razmišljamo v pravi smeri pomoči ranljivim skupinam na področju športnih aktivnosti. To področje bomo razvijali dalje. Naše delo je opaženo, to dobro prakso bi želeli predstaviti tudi drugje po Sloveniji,« pove Marija Zupanec.

Zavod Uvid se financira s projekti, imajo tudi pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju osebne asistence, toda kljub temu Marija Zupanec ne izključuje možnosti za delovanje na trgu. »Veliko ljudi se zanima za to kolesarjenje, nekaj popolnoma novega je in glede na to, da je Rogaška turistični kraj, razmišljamo, da bi posebej prilagojena kolesa v izposojo ponudili tudi morebitnim turistom. Potrebujemo tudi finančna sredstva za razvoj in vzdrževanje te opreme. Gre absolutno za socialni produkt, socialno podjetništvo.«

Zavod Uvid Ob vprašanju, kako jim lahko ljudje pomagajo, je Marija Zupanec v rahli zadregi. »Hja, tovrstnih vprašanj nisem vajena,« se zasmeji. »Vedno je naše razmišljanje usmerjeno v drugo smer. Zagotovo si želimo, da bi upravni mlini na ministrstvih stekli hitreje. Še vedno čakamo status organizacije v javnem interesu. Želimo si dobre komunikacije v lokalnem okolju, z občino, z drugimi društvi, s katerimi smo povezani, in širšo družbo. Seveda pa bomo vedno veseli prostovoljcev.« Dejavnosti Zavoda Uvid lahko spremljate na njihovi spletni strani: https://zavod-uvid.eu/