Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa Waters trenutno razburja tudi z novim glasbenim projektom. Ob 50-letnici je posnel svojo verzijo albuma skupine Pink Floyd The Dark Side Of The Moon. Pod naslovom The Dark Side of the Moon Redux bo izšla 6. oktobra.

Pred svojim okroglim rojstnim dnevom se na naslovnicah ne pojavlja toliko s svojo glasbo kot s svojim protiizraelskim stališčem. Kritiki ga že leta obtožujejo antisemitizma, med njimi tudi njegov nekdanji kolega iz skupine Pink Floyd David Gilmour. Gilmourjeva žena Polly Samson je Watersa v objavi na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju označila za »antisemita do temeljev«. Gilmour je to komentiral z besedami: »Vsaka beseda je očitno resnična.« Waters, ki je s kitaristom v sporu že desetletja, je očitek zanikal.

Zaradi polemik, povezanih z Watersom, so se v Nemčiji pojavili pozivi k bojkotu njegovih koncertov. Poleg tega je berlinska policija začela preiskavo zaradi domnevnega spodbujanja sovraštva proti Watersu. Ta se je na odru arene Mercedes-Benz v Berlinu pojavil v dolgem črnem plašču z rdečimi našitki in trakom na rokavu, ki je spominjal na nacistično uniformo.

Waters je pojasnil, da je prikazal »blaznečega fašističnega demagoga«. Nastop v omenjenem plašču je del rock opere The Wall skupine Pink Floyd, po kateri je bil posnet tudi film. V filmu Bob Geldof igra glavnega junaka po imenu Pink, ki med uživanjem drog misli, da je fašistični vodja in v enem od prizorov nosi podoben plašč.

George Roger Waters se je rodil 6. septembra 1943 v Great Bookhamu v Surreyju v Angliji. Že pri petih mesecih je izgubil očeta, ki je bil ubit v drugi svetovni vojni. Izguba je pozneje vplivala na številne njegove pesmi. Že v šoli je izstopal zaradi svojega političnega udejstvovanja. Obiskoval je isto srednjo šolo kot njegov poznejši kolega iz skupine Pink Floyd Syd Barrett. Med študijem arhitekture na univerzi v Westminstru je spoznal klaviaturista Richarda Wrighta in bobnarja Nicka Masona. Skupina Pink Floyd je bila ustanovljena leta 1965. Waters je sprva deloval le kot basist skupine. Kitarist Gilmour se je skupini pridružil leta 1967.

Po Barrettovem odhodu iz zdravstvenih razlogov leta 1968 je Waters vse bolj postajal glavni pisec pesmi skupine Pink Floyd. Pod njegovim ustvarjalnim vodstvom je skupina izdala vrsto albumov, ki so trajno zaznamovali rock glasbo. Zlasti prelomni The Dark Side Of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) in The Wall (1979) zaradi svoje konceptualne globine in inovativne uporabe studijske tehnologije veljajo za mejnike v glasbi.

Leta 1985 je zapustil skupino. Njegov zadnji album s skupino Pink Floyd je bil The Final Cut iz leta 1983, ki je nastal v času velikih napetosti med Watersom in drugimi člani skupine, zlasti Gilmourjem.

Po odhodu je Waters poskušal s pravnimi ukrepi preprečiti drugim glasbenikom, da bi nadaljevali kot Pink Floyd, vendar neuspešno. Posnel je več samostojnih albumov in opero (Ca Ira). Na svojih koncertih je še naprej igral glasbo skupine Pink Floyd. Legendaren je bil njegov koncert The Wall, ki se ga je po padcu berlinskega zidu 21. julija 1990 udeležilo več kot 200.000 obiskovalcev na Potsdamer Platzu. Leta 2005 je na koncertu Live 8 prišlo do presenetljive enkratne združitve Watersa in skupine Pink Floyd.

