Dan D za slovensko košarkarsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu je tu. Osnovni cilj, ki so si ga zadali, so kapetan Luka Dončić in soigralci izpolnili, a potihem upajo še na kaj več. Za boj za odličja in posledično nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića potrebovali najboljšo predstavo letošnjega poletja. Kanada je namreč na košarkarski mundial prišla z močno zasedbo, ki jo mnogi na lestvici favoritov uvrščajo neposredno za ZDA, nekateri pa celo ob njen bok.

Kanadčani podobni Američanom

Ponedeljkovo popoldne in včerajšnji dan so v slovenskem taboru posvetili pripravi na Kanado in spoznavanju novega prizorišča. Okinavo so zamenjali za Manilo, zaključni boji pa potekajo v Mall of Asia Areni, ki sprejme 12.000 navijačev. Tako kot Slovenija je tudi Kanada ponedeljkovo dopoldne potovala, saj je prvi in drugi del igrala v Indoneziji, natančneje v Džakarti. Zanimivo je, da je od vseh četrtfinalni dvobojev daleč največ zanimanja vladalo ravno za obračun Slovenije in Kanade, kar je bržkone efekt Luke Dončića. Na Filipinih je košarka sila priljubljena, zvezdnik Dallasa pa uživa status božanstva. A s tem se v slovenskem taboru več ne ubadajo, saj so pred njimi precej resnejše stvari.

»Dobro smo preučili tekme Kanade na svetovnem prvenstvu in pripravili podroben material o vsakem igralcu. V tej fazi tekmovanja večjih skrivnosti več ni. Kanada je izredno napadalno nadarjena reprezentanca, ki je čvrsta tudi v obrambi. Na nek način so podobni Američanom, kar pomeni, da je pred nami zahtevna naloga. Čaka nas četrtfinale, najpomembnejša tekma na vsakem velikem tekmovanju. Tako smo se je tudi lotili,« je razpredal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki glavno grožnjo vidi v Shaiu Gilgeousu-Alexandru. Košarkar Oklahome je bil v lanski sezoni lige NBA s povprečjem 31,4 točk na tekmo četrti strelec tekmovanja, na svetovnem prvenstvu pa jih povprečno dosega 23,8. »Je eden glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca svetovnega prvenstva. Prišli smo do podatka, da na tekmo omogoči okoli 20 neoviranih metov soigralcem. Torej ni samo strelec, temveč tudi dobro razigrava ostale. Pošteno se bomo morali potruditi, če ga bomo želel omejiti. A pri Kanadi ni nevaren samo on. Še zdaleč ne. Vsi dobro tečejo in so izredno agresivni.«

Ena od prednosti Slovenije bi lahko bile izkušnje. Res je, da večina posameznikov pri Kanada igra v ligi NBA, a veliko pomembnih izločilnih tekem v Fibinih tekmovanjih še niso okusili. Klemen Prepelič se zaveda, da bodo morali s soigralci igrati podobno obrambo kot proti Avstraliji, če bodo želeli imeti kakršne koli možnosti za presenečenje. »Pri Kanadi se vse vrti okoli Gilgeousa-Alexandra. Je eden najboljših košarkarjev na svetu, obkrožen pa je s fizično močnimi soigralci, ki ves čas igrajo na meji prekrška in so dobri strelci za tri točke. Dobro se moramo pripraviti nanje, a v prvi vrsti moramo gledati nase. Moramo biti osredotočeni na igro in se ne ubadati s sodniškimi odločitvami. V čim večji meri moramo preslikati predstavo iz prve četrtine proti Nemčiji in celotno proti Avstraliji. V tem primeru bomo imeli možnosti za uspeh.«

Fernandez: Smo najboljša obrambna ekipa na prvenstvu

Kanada je v prvem delu svetovnega prvenstva najprej s 30 točkami razlike odpihnila Francijo, nato s kar 55 Libanon in na koncu še s 26 Latvijo. Na prvi tekmi drugega dela jo je presenetila Brazilija, ki jo je ugnala za štiri točke. Na odločilnem obračunu za preboj v četrtfinale pa so Gilgeous-Alexander in soigralci pred zadnjo četrtino že zaostajali za 12 točk proti Španiji, a na koncu prišli do preobrata. Selektor je 40-letni Španec Jordi Fernandez, ki s svojo filozofijo skrbi za red v kanadski igri. Poleg Gilgeousa-Alexandra lahko računa na košarkarja Houstona Dillona Brooksa, ki velja za velikega provokatorja, a je odličen na obeh straneh igrišča. Drugi strelec ekipe (12,8 točke na tekmo) je RJ Barrett, član New Yorka, izredno neugoden pa je 211 centimetrov visoki nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Kelly Olynyk, ki dobro prodira in zadeva za tri točke. V moštvu sta med drugimi tudi soigralec Luke Dončića pri Dallasu Dwight Powell ter član Cedevite Olimpije v sezoni 2021/22 Melvin Ejim, manjkata pa še takšna imena, kot so Jamal Murray (Denver), Andrew Wiggins, Cory Joseph (oba Golden State), Trey Lyles (Sacramento), Tristan Thompson (LA Lakers)...

»Čaka nas tekma proti igralcem, ki po videnem uživajo v igranju skupaj. Slovenija ima že dolgo časa podobno ekipo, osvojila je evropsko prvenstvo in igrala na olimpijskih igrah. Ne bo lahko, a smo samozavestni. Ne razmišljamo o prihodnosti, samo naslednji tekmi. Rekli smo si, da moramo narediti tri nize po eno zmago. S tem bi prišli do zastavljenega cilja. Jasno je, da je glavna nevarnost pri Slovenija Luka Dončić. A imamo taktične zamisli, kako ga omejiti. Zaupam mojim igralcem. Po mojem mnenju smo najboljša obrambna ekipa na turnirju,« razmišlja selektor Kanade Jordi Fernandez.