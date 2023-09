Čeprav jim je na srečo nedavna vremenska ujma z uničujočimi poplavami prizanesla, gospodarji turistične kmetije Mali raj v vasici Dolenci v občini Šalovci priznajo, da se na skrajnem severovzhodu države še zdaleč ne cedita le med in mleko. »Naše delo ni enostavno, turistične namestitve v Prekmurju v zadnjih letih rastejo kot gobe po dežju, konkurenca je velika, zato je potrebno trdo delo. Veliko domačinov si delo raje poišče v sosednji Avstriji, kjer so boljše plače, in se domov vračajo le ob koncih tedna,« pove Urška Martinec. Skupaj z očetom Štefanom in mamo Brigito jim na posestvu kmetije že od leta 2007 delajo družbo tudi alpake, zadnja štiri leta pa obiskovalcem omogočajo tudi nepozabna doživetja s temi predstavnicami udomačene vrste južnoameriških kamel.

»Smo ena od maloštevilnih kmetij v državi, ki vzrejajo alpake, ki so pri nas še vedno precej redke. Naši gostje jih radi občudujejo, hranijo ali se odpravijo na sprehod z njimi. Še posebno so navdušeni nad mladički, letos smo prvega pozdravili konec maja,« zaupa Urška. Na kmetiji Martinčevih imajo tudi ovce, burske in nemške koze, oslička, muce in psa, številni gostje pa se radi preizkusijo tudi v kmečkih opravilih ter pomagajo pri krmljenju živine in molži, pove tridesetletna sogovornica, ki je tudi uspešna atletinja. Kot tekačica na srednje in dolge proge je ob dveh napornih tekaških treningih na dan vpeta skorajda v vse pore delovanja družinske turistične kmetije: skrbi za njeno reklamo, ureja rezervacije gostov, bedi nad proizvodnjo sirov iz kozjega mleka v hišni butični sirarni in se po potrebi loti tudi čiščenja sob. V času koronskega zatišja se je sicer tudi ekonomski in kozmetični tehnici izpolnila dolgoletna želja – ustanovila je lastno profesionalne blagovno znamko vrhunskih kozmetičnih izdelkov Martur iz kozjega mleka, namenjeno tako ženskam kot moškim.

Uspešna na hrvaškem trgu

»Vse skupaj se je začelo pred dvema letoma, ko sem dokončno ugotovila, da mi kot športnici, ki se veliko poti, ne ugaja prav nobena krema na trgu. Vse so bile premastne za mojo zahtevno kožo, zato sem si na podlagi lastnih izkušenj in znanj sama ustvarila aktivno kremo, ki obnavlja kožo in jo ščiti pred čezmerno izpostavljenostjo pred sončnimi žarki,« Urška zaupa začetke svojega delovanja v svetu nege. Njena vrhunska kozmetična linija je danes naprodaj v desetih slovenskih in petindvajsetih hrvaških kozmetičnih salonih, svoje delovanje pa si ambiciozna športnica želi razširiti še na češki, avstrijski in poljski trg. Letos je svojim izdelkom dodala še dve novosti: masko in piling v prahu, ki se pripravita neposredno pred uporabo in zagotavljata maksimalno aktivacijo aktivnih sestavin.

Kljub številnim službenim potovanjem v tujino pa Urški nikoli ne zmanjka časa niti za delo v domači sirarni, ki omogoča dnevno pridelavo in proizvodnjo svežega kozjega mleka, navadnih kozjih sirov in kozjih sirov z dodatki. Letošnja uspešnica je kozji sir z dodano ocvrto čebulo po receptu mame Brigite, kupci pa ogromno povprašujejo tudi po albuminski skuti, pripravljeni iz sirotke. Vse dobrote lahko gostje kmetije z vsega sveta preizkusijo tudi na zajtrkih, pika na i njihovega oddiha v objemu gozdov in polj v neposredni bližini madžarske meje pa sta iskreno prekmursko gostoljubje in pristen stik z naravo.