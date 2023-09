Z višine sedmih metrov je v začetku avgusta pred tremi leti šest najstnikov padlo s skakalnice opuščenega kolesarskega parka v naselju Dolenji Lazi pri Ribnici v globino. Trije so bili lažje poškodovani, trije pa huje in so ostali v bolnišnici. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je krivdo povzročitve splošne nevarnosti prejšnji teden priznal predsednik Kolesarskega kluba Ribn'čan Primož Tanko, poroča časnik Slovenske novice. Sodnica Urška Čebela mu je izrekla pogojno zaporno kazen v višini enega leta in devet mesecev s preizkusno dobo štirih let. Tožilstvo je Tanku očitalo, da kot zastopnik društva ni preprečil javne uporabe zaletne rampe, obenem pa tudi ni poskrbel za njeno redno vzdrževanje. Zato je postala nevarna za uporabo. Lesena konstrukcija je bila že tako dotrajana, da ni več izpolnjevala osnovnih zahtev – mehanske odpornosti, stabilnosti in varnosti uporabe, so zapisali v obtožnici. Prav zaradi tega se je 6. avgusta 2020 okoli 20.30 odlomila prečna greda, ki je podpirala podest rampe.

Zelo mu je žal

»Kot predsednik Kolesarskega kluba Ribn'čan se iskreno opravičujem vsem staršem zaradi poškodb njihovih otrok,« je že takrat sporočil upravljalec parka in predsednik kluba Primož Tanko, na sodišču pa se še enkrat opravičil. Območje kolesarskega parka v času nesreče namreč ni bilo zavarovano z varnostnimi trakovi in opozorilnimi tablami. V preteklosti so ti na objektu mimoidoče opozarjali, da je zadrževanje na njem prepovedano, a jih je nekdo odstranil ali pa je za to poskrbelo vreme. Tankov zagovornik Lado Orel je na predobravnavnem naroku izpostavil, da je bila njegova stranka pred leti prisiljena prevzeti vodenje kluba, v tej vlogi da je že leta 2019 napovedala odstranitev dotrajanega poligona, zgrajenega za potrebe treninga klubskih članov gravitacijskega kolesarjenja. Zaradi pandemije in drugih razmer se je zadeva zavlekla, nesreča pa se je zgodila še pred odstranitvijo. »Za obtoženega je bil dogodek težka izkušnja, tudi zelo ga je prizadel. S svojim delom je namreč želel pripomoči k športnemu delovanju mladih, ne pa povzročati razmer, ki bi jih ogrožale,« je še izpostavil odvetnik. Pritožbe ni napovedala nobena od strank v postopku, zato je sodba še isti dan postala pravnomočna.

Skoraj po čudežu vsi preživeli

Bilo je pred nekaj več kot tremi leti, ko je šest najstnikov, starih med 13 in 16 leti, s skakalnice omahnilo več kot sedem metrov v globino. »Naši otroci so se tukaj spogledali s smrtjo,« je dan po nesreči za Dnevnik v hudem šoku in s solzami v očeh povedala mama enega od poškodovanih. Pod skakalnice se je udrl v trenutku, ko je vseh šest stopilo nanj. A so imeli srečo. Kot po čudežu nobeden od fantov ni umrl. Domačini so opisovali grozen prizor na travniku, po katerem so ležali poškodovani. Prvi jim je na pomoč po nesreči priskočil najstnik, ki je bil z njimi tam, a ni šel na stolp. Prijatelje je izpod lesene konstrukcije umaknil na varno, saj se je bal, da se bo stolp zrušil nanje. Prvo pomoč so jim ponudili že gasilci, ki so jih nato predali reševalcem.