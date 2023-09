V nedeljo bo povečini sončno z nekaj jutranje megle. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v severni in vzhodni Sloveniji se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18, najvišje dneve od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma sončno in v notranjosti nekoliko hladneje. Vetrovno bo, pihal bo zmeren severovzhodnik, na Primorskem burja. V torek bo jasno, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa nastaja ciklon. Nad našimi kraji se zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in toplo. V Alpah bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo sprva sončno z nekaj jutranje megle, sredi dneva se bo v krajih severno od nas zmerno pooblačilo. Popoldne bodo v krajih severno in vzhodno od nas posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, ob Jadranu proti večeru zmerna burja.

Biovreme: Danes in sprva v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. V nedeljo popoldne se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.