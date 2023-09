So poletne počitnice res predolge?

Po dvomesečnem zatišju je šolski zvonec včeraj pregnal poletno brezskrbnost učencev in njihovih staršev. Pa so bili minuli počitniški tedni zanje res polni počitka, nepozabnih doživetij in dogodivščin? Ker si težko zagotovijo varstvo za otroke, si številni starši ob začetku novega šolskega leta odkrito oddahnejo, medtem pa stroka opozarja na njihovo delovno preobremenjenost in poudarja, da otroci potrebujejo starše, ne varušk.