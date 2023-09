#intervju Blaž Vurnik​: Za mesto je ključno, da ima meščanstvo, ki investira v kulturo

Blaž vurnik je zgodovinar in kustos, v službi je v Mestnem muzeju Ljubljana, ukvarja se z zgodovino Ljubljane. Z Zoranom Smiljanićem sta izdala tri stripe, on je pisal besedila. Napisala in narisala sta Spomini in sanje Kristine B. ter stripa o Ivanu Cankarju in Jožetu Plečniku. Blaž Vurnik je kustos pravkar odprte razstave Holokavst v Ljubljani, ki je nastala v sodelovanju Judovskega kulturnega centra in Mestnega muzeja.