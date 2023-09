Živi v majhnem danskem kraju Rudkøbing, a ga danes pozna skoraj ves svet, zaradi njegovih razkritij je moral prejšnji petek odstopiti direktor znamenitega Britanskega muzeja Hartwig Fischer. Gradel je namreč že pred tremi leti na e-bayu kupil okoli 70 antičnih gemov po presenetljivo nizki ceni, sumljivo mu je bilo tudi to, da so se nekateri gemi najprej pojavili na prodajni platformi, pa zatem zelo hitro izginili. Dva od njih je Gradel pozneje našel v katalogih Britanskega muzeja. Hkrati je ponudnika teh umetnin na e-bayu ujel na laži glede izvora umetnin, zaradi nakazila kupnine na njegov bančni račun pa je poznal njegovo ime in ugotovil, da gre za enega od kuratorjev v muzeju. Gradel je o tem obvestil odgovorne v muzeju in od namestnika direktorja Jonathana Williamsa dobil odgovor, da nima nikakršne podlage za njegove obtožbe in je v muzeju vse na varnem. Šele ko je Gradel obvestil tudi druge ljudi v muzeju in je o tem izvedel predsednik nadzornega sveta, so se stvari začele premikati in Scotland Yard je lani sprožil preiskavo, ki je razkrila, da je zmanjkalo najmanj 1500 umetnin v vrednosti več deset milijonov evrov.