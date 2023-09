Vlada v Parizu je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njeno sprejetje je bilo po oceni vlade nujno, saj naj bi se v nasprotnem primeru francoski pokojninski sistem sesul.

Spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so na noge nemudoma spravile sindikate. V zadnjih mesecih so stavke in protesti po vsej državi, ki so se neredko sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili javno življenje.

Ob velikem pritisku je vlada po prvotni potrditvi v senatu sredi marca reformo sprejela s pomočjo posebnih ustavnih pooblastil in brez glasovanja v spodnjem domu parlamenta, kjer naj bi ji za potrditev zmanjkalo nekaj glasov.

Macron je ustrezen zakon aprila tudi podpisal, a sindikati in del opozicije nadaljujejo s pozivi k protestom. Za danes v Franciji sicer ni napovedanih večjih protestov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.