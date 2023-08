Najmanj 63 trupel so gasilci že našli na pogorišču požara, ki je danes zgodaj zjutraj zajel petnadstropno stavbo v središču Johannesburga. Po zadnjih informacijah so ogenj že omejili, povsem pa ga še niso pogasili. Sodeč po posnetkih in informacijah lokalnih oblasti se iz stavbe še vedno vije gost črn dim.

#JoburgUpdates Firefighters, @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street.Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq