Peta etapa kolesarske dirke po Španiji od Morelle do Burriane (186,2 km) je imela 2395 višinskih metrov, kar v teoriji pomeni, da sprinterji le s težavo pridejo do svoje priložnosti. »Pred nami je naloga, da varno pridemo do cilja. Na progi bo veliko vetra, zato bo treba biti 100-odstotno pozoren celotno traso. Za razplet pa so nekako polovične možnosti, ali bo šlo za uspešen beg ali sprint glavnine,« je razplet etape pred začetkom napovedal vodilni kolesar na Vuelti, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ubežniki so bili v celoti povsem zadržani in etapa se je odvila povsem po željah sprinterjev, ki so na svoj račun prišli še drugi dan zapored.

Dan na trasi, ki je vsebovala le en vzpon druge kategorije, ki je bil na sporedu 50 kilometrov do cilja, je potekal povsem mirno. Veter ni povzročal težav v glavnini, pogum za pobeg je zbral le Urugvajec Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH), ki je bil v samostojni vožnji obsojen na neuspeh. Ujeli so ga kmalu po spustu v dolino z edinega vzpona dneva, ravninski zaključek pa je poskrbel za sprint glavnine.

Evenepoel presenetil na letečem cilju

Še pred tem pa je vse tekmece v boju za rdečo majico presenetil Remco Evenepoel. Aktualni svetovni prvak v vožnji na čas se je vmešal v sprint na vmesnem cilju, ki je bil na vrsti dobrih deset kilometrov pred ciljem etape. 23-letni branilec zmage na Vuelti je ciljni sprint celo dobil in prednost v skupnem seštevku zavoljo bonifikacijskih sekund povišal za šest sekund. »Glede na traso bodo v boju za skupno zmago zelo pomembne tudi bonifikacijske sekunde. V našem načrtu je, da jih poberemo čim več,« je pred začetkom 78. španskega kroga dejal slovenski adut za končno zmago Primož Roglič. Nekdanji smučarski skakalec velja za specialista v tej kolesarski prvini, saj je svojo drugo skupno zmago na Vuelti leta 2020 dobil ravno zaradi odličnega zbira odbitnih sekund. 33-letni zasavski orel ima za zdaj po petih etapah na svojem računu nič odbitnih sekund, njegov veliki tekmec Evenepoel pa 16. Skupno mu beži že za 43 sekund.

Po presenečenju Evenepoela na letečem sprintu so se kapetani za končno zmago skrili v glavnino in varno prišli do cilja, na sceno pa so prišli najhitrejši kolesarji v karavani. Tokratni sprint je bil za razliko od tistega v četrti etapi povsem ravninski, zato je do izraza prišla celotna ekipa. Zahteven zaključek z veliko krožnimi otoki je znova poskrbel za množičen padec, ki pa tudi tokrat ni pustil posledic v boju za skupno zmago.

Groves ponovil vajo

Iz vseh pasti se je najbolj izvila ekipa Alpecin-Deceunincka, ki je za svojega kapetana pripravila sprinterski vlak kot iz učbenika. Trije moštveni kolegi so Kadena Grovsa povedli v zadnjih 700 metrov etape, Avstralec pa je suvereno dokončal delo in prehitel Filippa Ganno (Ineos) in Driesa Van Gestela (TotalEnergies). Belgijsko moštvo letos zbira etape eno za drugo na tritedenskih dirkah. Eno je na Giru pobral Groves, štiri je na Touru v sprintu dobil Jasper Philipsen, zdaj pa je Groves dobil že drugo na Vuelti.

Z drugo zaporedno zmago je ponovil uspeh Sama Benneta, ki je lani prav tako dobil dve zaporedni etapi, postal pa je prvi Avstralec, ki je dobil etapo v zeleni majici vodilnega po točkah na Vuelti. Pred njim so jo nosili še Rohan Dennis, Michael Matthews, Simon Clarke, Chris Sutton, Bradley McGee in Stuart O'Grady, ki pa jim pod pritiskom ni uspelo priti do zmage. »Fantastičen občutek po drugi zaporedni zmagi in da sem prvi Avstralec z zmago v zeleni. Na vmesnem cilju me je sicer premagal Remco, a je bil cilj tam, da ne izgubim preveč moči. V zelo živčnem zaključku pa je ekipa opravila odlično delo,« je bil razumljivo vesel Kaden Groves.

Od slovenske četverice je etapo najvišje zaključil novinec na tritedenskih dirkah Matevž Govekar (Bahrain-Victorious). 23-letnik je prišel do 18. mesta, na etapi pa ga je doletela posebna čast, saj je nastopal v majici solidarnosti, ker je v četrti etapi ob padcu počakal na svojega kapetana Santiaga Buitraga. Primož Roglič in Jan Tratnik sta v cilj prišla v času zmagovalca, nekoliko pa je zaostal Domen Novak (UAE Emirates).

Jutri bo na sporedu zahtevna etapa od La Vall d'Uixoja do Pica del Buitre (183,1 km) oziroma observatorija Javalambre. Slabih 11 km dolg zaključni vzpon je zelo zahteven s povprečnim naklonom osem odstotkov. Najtežjih je zadnjih pet kilometrov s povprečjem okoli 10 odstotkov. Priložnost, da Primož Roglič z etapno zmago pride do prvih bonifikacijskih sekund in zmanjša zaostanek v skupnem seštevku.