Da so predstavniki obeh držav dokončali vsebino sporazuma, v okviru katerega dobiva gradnja povezovalnega plinovoda za zemeljski plin zeleno luč, je v torek prek družbenega omrežja Facebook po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI sporočil madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto. Ob tem je spomnil, da je Slovenija še edina soseda Madžarske, kjer ni vzpostavljene povezave med plinovodnima omrežjema obeh držav.

Po njegovih navedbah bo nov plinovod s kapaciteto 440 milijonov kubičnih metrov, ki ga vidi kot »še en bistven korak k energetski varnosti Madžarske«, omogočal dobavo zemeljskega plina prek plinovodne navezave med Italijo, Slovenijo in Madžarsko. Dokončen sporazum o njegovi izgradnji bo, kot je še izpostavil, podpisan v začetku oktobra v Budimpešti.

Za podrobnejša pojasnila o projektu se je STA obrnila na slovensko ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, na njihove odgovore pa še čakamo. Kot je STA izvedela neuradno, sta madžarska in slovenska stran na torkovem sestanku, ki je potekal v prostorih ministrstva v Ljubljani, dokončno uskladili vsebino memoranduma, s čimer se izkazuje politična volja, da se projekt izgradnje plinovoda pomakne naprej. Za to, da bo dejansko tudi zgrajen, pa bo moralo biti izpolnjenih več dejavnikov, med drugim bodo morala biti zagotovljena potrebna finančna sredstva.

Sporazum naj bi bi podpisan oktobra

Projekt izgradnje plinovoda med državama je danes na kratko ob robu kmetijskega sejma Agra v Gornji Radgoni komentiral tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Po njegovih informacijah se minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer oktobra odpravlja na Madžarsko, »kjer bo v zvezi s tem podpisan določen sporazum«.

Do podpisa memoranduma naj bi tako prišlo manj kot leto dni po srečanju obeh premierjev, Roberta Goloba in Viktorja Orbana, ob slovesnem odprtju daljnovoda Cirkovce-Pince decembra lani. Premierja sta se ob tem posvetila predvsem vprašanjem na področju energetike, med drugim tudi vzpostavitvi omenjene plinovodne povezave.

Golob: Dokaz solidarnosti med državama

»Takšna povezava bi Madžarski omogočila, da se na srednji rok osvobodi odvisnosti od ruskega plina in najde neodvisen vir, ki bi prihajal prek Italije. Če bomo šli po tej poti, to vidim kot dokaz solidarnosti med državama,« je dejal Golob in ocenil, da bi lahko zelo blizu, če ne do uresničitve projekta, prišli še do konca mandata aktualne vlade.

Pred tem pa je, kot je dejal, treba nasloviti ne le vprašanje dimenzije, pač pa tudi umeščenosti v evropski prostor, saj bi šlo nenazadnje za projekt, ki bi ga sofinancirali tudi z evropskim denarjem. Interes za povezavo obeh držav s plinovodom je izrazil tudi Orban, saj bi lahko tako Madžarska zmanjšala odvisnost od ruskih energentov.

Poleg plinovodne povezave s Slovenijo pa so za Madžarsko zanimive tudi možnosti vzpostavitve podobne povezave s Hrvaško in Romunijo. »Če bomo uresničili enega od projektov, to ne pomeni, da nas druge možnosti ne zanimajo,« je med drugim decembra dejal Orban.