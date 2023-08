Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med Vodicami in predorom Šentvid proti Ljubljani, pred priključkom Jesenice vzhod proti Karavankam, enokilometrski zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Zrkovci in Rogoza proti Ljubljani so zastoji.

Zastoji so tudi na cestah Seča-Strunjan in Šmarje-Koper.

Popolne zapore zaradi ujme so na cestah Dravograd-Libeliče pri Tribeju, Soteska-Šentrupert v Podgorju pri Letušu, Ravne na Koroškem-Dravograd, Ljubljana-Litija pri Dolu (za tovorna vozila nad tri in pol tone je obvoz po avtocesti), Kamnik-Stahovica-Kamniška Bistrica, Kamnik-Gornji Grad, Podlom-Kranjski Rak-Luče in Luče-Ljubno ob Savinji.

Cesta Stahovica-Črnivec bo pri Žagi zaprta zaradi odstranitve plazu od 18. ure do četrtka zjutraj.

Cesta Zbure-Škocjan bo zaradi del zaprta od 1. do 4. septembra. Obvoz bo urejen na cesti Škocjan-Dobruška vas-Družinska vas-Šmarjeta-Zbure in obratno.

Zaradi del bo 2. septembra od 7. do 19. ure in 3. septembra od 7. do 15. ure zaprta cesta Rače-Fram, 4. septembra pa bo v Bogojini zaprta cesta Bogojina-Gančani.

Po podatkih Arsa je pričakovati upočasnjen promet ter občasne zastoje zaradi poslabšanja vremena. Predlaga se sprotno spremljanje aktualnih prometnih in vremenskih razmer.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si