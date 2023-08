Praznik glasbe

Leta 2010 je znana angleška revija The Gramophone objavila lestvico najboljših svetovnih simfoničnih orkestrov in na njej se je na piedestalu še pred razvpitimi Berlinskimi in Dunajskimi filharmoniki znašel Kraljevi orkester Concertgebouw iz Amsterdama. V preteklih letih in desetletjih smo ga precej redno poslušali tudi v Ljubljani in tako spoznali njegove kvalitete, predvsem izrazito glasbeniško prožnost, mehkobo in virtuoznost. To so bili vsi po vrsti izjemni koncerti, a morda je vedno ostala kakšna malenkost, ki loči izjemnost od popolnosti. Na tokratnem koncertu pa se zdi, da smo se v polni meri dotaknili slednje.