Po besedah Mateja Šarca, direktorja in umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije, lahko zdaj primerjamo obisk pred epidemijo covida-19 in po njej. »Del občinstva se je hitro vrnil, ocenjujemo pa, da so mnogi z vrnitvijo odlašali oziroma se sploh še niso vrnili. Hkrati opažamo, da je veliko obiskovalcev koncertov in posledično abonentov novih, takšnih, ki prej na koncerte Slovenske filharmonije praviloma niso zahajali,« je v pogovoru povedal Šarc.

Se morda spreminja struktura gledalcev?

Starostna struktura poslušalcev se je zelo spremenila. Z uvedbo abonmaja SOS – sodobne orkestrske skladbe določene koncerte obiskujejo večinoma mladi: študenti in drugi novosti željni in radovedni poslušalci, ki so večinoma mlajši. V ustaljenih abonmajskih ciklih pa ostaja starostna struktura nespremenjena.

Lahko glede na to, da smo tik pred novo sezono, omenite kakšne novosti, spremembe tudi v kadrih, v tehnični opremi, glede dvorane, odra …?

Slovenska filharmonija vstopa v sezono 2023/24 prvič po letu 2020 kadrovsko popolnjena, kar se bo nedvomno odražalo v boljši prepoznavnosti njene dejavnosti. Stavba Slovenske filharmonije je za potrebe orkestra in zbora mnogo premajhna, energetsko, klimatsko in akustično neustrezna, čeprav je bilo na področju izboljšanja akustike storjeno marsikaj. Vseeno pa v njej ni mogoča ustrezna hramba inštrumentov, kaj šele ustrezno izvajanje delovnega procesa. Z veseljem bi to vprašanje izkoristil za apel slovenski javnosti, naj podpre gradnjo nove stavbe oziroma dvorane Slovenske filharmonije, vendar je zaradi katastrofalnih poplav in drugih nesreč, povezanih z njimi, takšna pobuda v tem času neumestna. Tega se zavedamo, čeprav je nuja po novi dvorani še vedno enaka.

Kdaj bo na sporedu prva premiera?

Zbor Slovenske filharmonije bo prvi abonmajski koncert izvedel 24. septembra in pod vodstvom Jerice Bukovec izvedel pisan spored del Fascha, Mendelssohna Bartholdyja ter naših treh odličnih komponistk Nane Forte, Tadeje Vulc in Nine Šenk. Orkester in Zbor Slovenske filharmonije pa bosta skupaj z Zborom Glasbene matice koncertno sezono v Cankarjevem domu odprla 28. in 29. septembra z izvedbo Simfonije št. 2 – Vstajenje Gustava Mahlerja. Dirigiral bo izjemni Charles Dutoit, solistki bosta odlična hrvaška sopranistka Darija Avguštan in nam vsem dobro znana Nuška Drašček.

Kateri bo najzahtevnejši projekt oziroma koncert?

Zagotovo bo prvi vrhunec sezone že omenjena izvedba Mahlerjeve Simfonije št. 2. V nadaljevanju sezone pa nestrpno pričakujemo vrsto odličnih dirigentov oziroma glasbenih vodij, ko bodo hkrati tudi solisti: v abonmaju filharmoničnih klasičnih koncertov (FKK) ​bosta to izjemni interpret Mozartove glasbe pianist Alexander Lonquich in ekstravagantni pianist Wayne Marshall, ki bo izvajal ameriško glasbo Georgea Gerswhina, tudi znamenito Rapsodijo v modrem, v tem abonmaju bosta Zbor in Orkester izvedla Brahmsov Nemški rekviem, kot solistko bo Slovenska filharmonija gostila rosno mlado izjemno violinistko Patricijo Avšič, da o privlačnih sporedih abonmaja ​ SOS niti ne govorim. Tam bomo zaznamovali 90. obletnico častnega člana Slovenske filharmonije Lojzeta Lebiča ter slišali dela naših mednarodno močno uveljavljenih komponistov, kot so Matej Bonin, Larisa Vrhunc in Janez Matičič. Vsak od sporedov tega abonmaja bo vseboval tudi splošno znani hit klasične glasbe. Zbor Slovenske filharmonije bo gostil več odličnih dirigentk, med katerimi naj omenim Uršo Lah, Jerico Bukovec, Rahelo Durič Barić in Nele Erastus, zbor pa bosta vodila tudi Ambrož Čopi in slavni Stephen Layton.

Katere so sicer značilnosti letošnjega repertoarja in kaj bi izpostavili?

Glavna značilnost letošnjega repertoarja je povečano število popularnih, a hkrati tehtnih del skladateljev, kot so Čajkovski, Šostakovič, Mozart, Brahms, Wagner, Smetana, Dvořák, Mahler, Bach, Beethoven, Gershwin, Bernstein. Slovenska filharmonija ostaja zvesta in zavezana slovenskim skladateljicam in skladateljem, zato bo njihova glasba na koncertih več kot dostojno zastopana in se je zelo veselimo. Vseeno pa izpostavljamo imena solistov in dirigentov, kot so: Patricija Avšič, Gordan Nikolić, Charles Dutoit, Nuška Drašček, Alexander Gadjiev, Boris Brovcin, Stephen Layton, Grete Pedersen, Wayne Marshall, Alexander Lonquich, Joonas Ahonen, Federico Maria Sardelli in drugi.

Imate v letošnji sezoni načrtovano tudi kakšno gostovanje?

Zbor in Orkester Slovenske filharmonije bosta gostovala v Pisi 9. septembra 2023 pod dirigentskim vodstvom Trevorja Pinnocka, orkester bo gostoval tudi z Waynom Marshallom 11. maja 2024 v Zagrebu, s Patricijo Avšič 2. marca 2024 v italijanskem Tržiču (Monfalcone), s tradicionalnim novoletnim sporedom v Avditoriju Portorož 30. decembra 2023 in predvidoma 25. novembra 2023 z Alexandrom Lonquichom na Reki.

Kako pa je s sodelovanjem na festivalih?

Orkester Slovenske filharmonije je od leta 2019 rezidenčni orkester Festivala Ljubljana, s katerim bo sodeloval tako na Zimskem festivalu kot tudi prihodnje leto na 72. Ljubljana Festivalu.

Se kot institucija znajdete tudi v vlogi gostitelja?

Slovenska filharmonija praviloma, razen v izjemnih primerih, ne gosti drugih orkestrov ali zborov, saj to ni njena prvenstvena naloga. Zato v prihodnji sezoni ne bo gostila nobenega tovrstnega korpusa. Seveda na vsakem koncertu gosti vsaj enega dirigenta ali dirigentko ter vsaj eno solistko ali solista.

