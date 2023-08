Crikvenica je znana po bogati ribiški preteklosti in številnih svetovno znanih ribičih in izumiteljih ribiškega orodja. Ribiški teden pa je eden od opominov na ribištvo, eno osnovnih dejavnosti lokalnega prebivalstva v preteklosti.

Ribiška preteklost

Letošnji 57. Ribiški teden je krona širšega programa Crikveniškega poletja, ki bo trajalo do 2. septembra. Ribiški teden je del projekta Pomorska dediščina Kvarnerja, ki združuje ljubezni do tradicije, morja in zabave. V Ribiškem tednu vse obiskovalce čaka bogata gastronomska in vinska ponudba ter tradicionalne in kulturno-zabavne prireditve za vse starosti. Poleg kopnega se obetajo različne aktivnosti tudi na morju. Naj kot zanimivost omenimo jadranje in veslanje na lesenih čolnih v okviru razstave tradicionalnih barakov, ki bo v Crikvenici potekalo 2. septembra od 17. ure dalje. Gastronomska ponudba bo vse dni prisotna v hišicah na treh lokacijah v središču mesta, ponudbo hrane pa dopolnjuje vinski kotiček članov društva Vina Kvarner.

V sredo, 30. septembra, bo v vinskem kotičku vinska delavnica pod naslovom Temna stran Kvarnerja. Ob 20. uri bosta večerno dogajanje popestrili glasbeni skupini Klamaruša in Mirakul. Dan kasneje bo potekal že 8. festival čakavske besede ČA fest. V petek bo dogajanje na crikveniški rivieri popestrila Primorska noč. Ob 19. uri bo eko-etno sejem z interaktivno izobraževalno delavnico tradicionalnih obrti z nastopom skupine Trio Crikvenica. Ribiški teden pa se bo v soboto zaključil z nastopom Zorice Kondže in skupine Trend. Za piko na i bo poskrbel tudi ognjemet, ki bo nebo nad riviero osvetlil točno ob polnoči.

Da bo dan do večerne zabave minil čim bolj aktivno, ga lahko popestrite s kopanjem na eni od mnogih urejenih plaž vzdolž riviere. Sami smo se izognili gneči na plaži in se z električnimi kolesi, ki nam jih je v uporabo predala Aleksandra Domijan, ki že nekaj let vodi Elbike, podjetje za izposojo koles v centru Crikvenice, odpravili do znane pasje plaže. Očarani nad vzdušjem, ki so ga ustvarili tako kosmatinci kot njihovi brezskrbni lastniki, smo si v Monty's Dog Beach & Baru privoščili osvežilno pijačo. In medtem ko je nam po grlu stekla sveža limonada, si je živahna čivava privoščila hladno pasje pivo. Njen kolega, štiri leta star haski, ki s svojimi lastniki v Crikvenico prav zaradi plaže prihaja vsako leto, pa je polizal pasji sladoled.

Kljub želji, da bi na plaži ostali še nekaj časa, nas je kolesarski vodnik Dragan Maltar vodil naprej po Gajevi sprehajalni poti v smeri proti Dramalju. »Tura okoli Kačjaka in ob obali Jadranovega je najlepši del Poti valov. Pravzaprav je to planinska pot, dolga približno 30 kilometrov, začne pa se v Povilah,« nam je razložil Maltar, ki je našo ekipo – kljub temperaturi 36 stopinj Celzija – vodil naprej, v zaledje, vse do umetnega Tribaljskega jezera v Vinodolu. »Na crikveniško-vinodolskem območju imamo okrog 300 kilometrov raznovrstnih kolesarskih poti, med katerimi so nekatere primerne za kolesarje rekreativce, medtem ko so druge zahtevnejše ter predstavljajo izziv ter edinstveno doživetje,« nas je opozoril vodnik in dodal, da je TZ mesta Crikvenica v sodelovanju s kolesarskimi vodniki pripravil tudi vodnik po trasah, ki si ga je mogoče naložiti s QR-kodo. »Nič manj atraktivne niso označene pohodne poti, ki bodo v prihajajočih mesecih zanimive za številne pohodnike.«

Če vam v naslednjih dneh ne bo uspelo obiskati Crikvenice, si lahko že zdaj rezervirate nastanitev in mizo v eni od restavracij, ki so se pridružile projektu Mesec plave ribe v Crikvenici. Glede na zanimanje številnih gostincev, da na svoj jedilnik vključijo modro ribo, je ponudba upravičeno vredna pozornosti.

Papaline 9, tuna 14 evrov Za ribo na žaru s krompirčkom boste odšteli 13 evrov, prav tako za ocvrte lignje in lignje na žaru. Porcija ocvrtih papalin s kruhom stane 9 evrov. Tuna s krompirčkom je po 14 evrov, školjke so 9 evrov. Za tunin burger boste odšteli 14 evrov, za enolončnico iz školjk in kozic 15 evrov, enolončnico z lignji 13 evrov, solato iz morske spake pa 10 evrov. Za 5 evrov pa se boste posladkali s porcijo fritul. Za deciliter odličnega kvarnerskega vina boste odšteli 2 evra.