Nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, doslej imenovano nagrada Metoda Badjure, ki od letos nosi ime nagrada Milke in Metoda Badjure, bodo na odprtju 26. Festivala slovenskega filma Portorož podelili direktorju fotografije Radu Likonu. Prvi slovenski diplomant znamenite praške filmske akademije FAMU je »s svojim neizmernim talentom in predanostjo močno zaznamoval slovensko kinematografijo in televizijski svet«, kot je zapisala strokovna komisija, ki so jo tokrat sestavljali Špela Čadež, Andrej Košak, Lija Pogačnik, Sonja Prosenc ter Milena Zupančič.

Kakor so med drugim dodali v utemeljitvi, je Likon v drugi polovici 70. let prejšnjega stoletja skupaj z režisersko generacijo, ki so ji pripadali recim Rajko Grlić, Lordan Zafranović, Goran Paskaljević, Goran Marković in Emir Kusturica, radikalno spremenil jugoslovanski film, s svojo izobrazbo pa se je vpisal »med izurjene direktorje fotografije, ki so popeljali slovenski film v nove smeri«.

Disciplina in ustvarjalnost

Rado Likon, rojen 13. januarja 1949 v Ljubljani, se je sicer po magisteriju iz filmske in televizijske kamere na praški FAMU takoj vključil v profesionalno produkcijo slovenskega filma. Njegovo delo se razteza v dve časovni obdobji, opredeljeni s klasičnim filmskim snemanjem na trak in pa sodobno digitalno produkcijo. V vlogi direktorja fotografije je sodeloval pri več kot 70 filmih – celovečernih, kratkih, dokumentarnih ter televizijskih. V slovenskem celovečernem filmu je pečat direktorja fotografije pustil v legendarnih filmih, kot so bili Poletje v školjki I in II, Leta odločitve, Razseljena oseba in Christophoros, med televizijskimi deli izstopata nadaljevanki Primož Trubar in Julius Kugy, svojo ustvarjalno vsestranskost pa je pokazal tudi na področju lutkovnega filma, zlasti s priljubljenimi Zverinicami iz Rezije.

Kakor poudarjajo v utemeljitvi, sta Likonovi discipliniranost in ustvarjalnost »ključni pri zapletenih posnetkih, ki segajo od igre svetlobe in sence do dinamičnih posnetkov, ko kamera prečka snemalno os ter ujame igralce z različnih zornih kotov«, njegova filmska fotografija pa je tudi vedno sovpadala s pripovedjo, ne glede na temo ali tehniko snemanja. Poleg tega je Likon cenjen tudi kot pedagog – kot predavatelj na AGRFT in kot pedagog video tehnike na VŠU v Novi Gorici je svoje znanje in dragocene izkušnje delil s številnimi generacijami filmskih ustvarjalcev in sodeloval z njimi kot mentor in član Združenja filmskih snemalcev. Svojo zavezanost ohranjanju filmske dediščine je izkazal še z zavzetim sodelovanjem pri restavriranju in digitalizaciji slovenskih filmov, s čimer pomembno prispeva k ohranjanju naše bogate filmske zapuščine.