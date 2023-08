Pijan zbil kar štiri pešce

Na leto in dva meseca zapora so obsodili voznika, ki je januarja v Spodnjem Hotiču močno pijan trčil v štiri fante, ki so hodili ob robu nasprotnega voznega pasu. Če se bo držal navodil probacijske službe, mu ne bo treba v zapor, pač pa bo kazen odslužil z delom v splošno korist.