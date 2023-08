Trump, ki je skupaj z 18 drugimi obtožen izsiljevanja in dogovarjanja za razveljavitev izida volitev leta 2020 v Georgii, je v zaporu okrožja Fulton v Atlanti preživel okoli 20 minut. V tem času je nastala tudi njegova t. i. zaporniška fotografija, ki je obenem prva tovrstna fotografija kakega ameriškega predsednika.

Kljubovalna, junaška žrtev

Fotografija 77-letnega Trumpa v njegovi značilni temno modri obleki, beli srajci in rdeči kravati na sivem ozadju je zdaj verjetno najslavnejša fotografija te vrste, ki je bila kadarkoli posneta, in se pridružuje galeriji znanih obtožencev, med katerimi so bili športnika OJ Simpson in Tiger Woods, pevca Elvis Presley in Frank Sinatra ter borec za pravice temnopoltih Martin Luther King Jr.

Medtem ko bi takšna fotografija pomenila konec za kateregakoli drugega političnega kandidata, pri Trumpu ustreza njegovi pripovedi o kljubovalni, junaški žrtvi.

Njegova ekipa je zato že nekaj ur po objavi fotografije ponudila majice, vrčke in nalepke, na katerih je zaporniška podoba Trumpa, opremljena z velikimi črkami z napisom »Nikoli se ne predajte«.

Na misiji, da reši ZDA

Svojo podporo tovrstni promociji je v petek izrazil tudi Trump. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je objavil naslov spletne strani svoje kampanje, na njej pa tudi zaporniško fotografijo, ob kateri je med drugim zapisal: »Vmešavanje v volitve« in »Nikoli se ne bom predal v naši misiji, da rešim ZDA«.

John Bolton, ki je bil pod Trumpom svetovalec za nacionalno varnost, je v petek za ameriško televizijsko mrežo CNN ocenil, da je bila fotografija verjetno skrbno uprizorjena. »Mislim, da je to namenjeno zastraševanju tožilcev in sodnikov,« je izjavil. Ob tem je dodal: »Lahko bi se nasmehnil. Lahko bi bil videti prijazen. Namesto tega je videti kot nasilnež.«

Ob Trumpu se je doslej predalo še enajst obtožencev, med njimi tudi nekdanji vodja osebja Bele hiše Mark Meadows in nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, ki je bil Trumpov osebni odvetnik, ko je bil predsednik ZDA. Oba sta po plačilu varščine na prostosti.