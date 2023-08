Zaradi poplav pred tremi tedni se je v nekaterih občinah zelo povečala količina odpadkov. Na odlagališčih so se znašli kosovni odpadki, odpadni les, uničena električna in elektronska oprema, tudi obleke, igrače, knjige ... Kljub temu da občine niso organizirale začasnih odlagališč, je nekaj teh nastalo spontano na pobudo krajanov.

Zbrali že 1700 ton odpadkov

O tem nas je obvestil tudi bralec, ki nas je začetku tedna opozoril, da poplavni odpadki še vedno ležijo na zasilnem odlagališču v Mostah pri Komendi. Ko smo se v četrtek dopoldne odpravili tja, smo naleteli na popolnoma drugačno sliko. »Danes bomo vse to odstranili. Pred vašim prihodom smo odpeljali že vsaj 30 polno naloženih kamionov,« nam je povedal voznik enega od njih. Na Občini Komenda so včeraj pojasnili, da so organizirali le eno začasno odlagališče za odpadke, nastale zaradi poplav. »Odlagališče je bilo na asfaltni ploščadi ob hipodromu v Komendi. Občani so na tem mestu odložili več kot 10.000 kubičnih metrov odpadkov. V tem tednu je koncesionar začel odvažati te ogromne gmote odpadkov in je delo zaključil v četrtek pozno popoldan,« so sporočili in dodali, da je začasno odlagališče tako zaprto. »Vsi občani občine Komenda pa lahko še vedno brezplačno pripeljejo vse odpadke, ki so posledica poplav, v Zbirni center Suhadole,« so še pojasnili.

Zaradi poplav so se v občinah Komenda in Kamnik precej povečale količine zbranih odpadkov. Po podatkih družbe Publikus so v Zbirnem centru (ZC) Suhadole do minulega četrtka zbrali 1700 ton odpadkov. Z območja občine Komenda je bilo sprejetih 925 ton odpadkov, kar zajema tretjino vseh nastalih komunalnih odpadkov v občini v lanskem letu, 775 ton pa so sprejeli z območja občine Kamnik, kar pomeni sedem odstotkov vseh nastalih komunalnih odpadkov v občini v lanskem letu.

Tudi v Kamniku zaprli začasna odlagališča

Zaradi povečanih količin so tudi v Kamniku v prvih dneh po poplavah vzpostavili dodatna zbirališča. Tako so lahko občani odpadke odlagali pri velikem jezu v Spodnjih Stranjah, v bližini trgovine Ančka v Črni in pri gostilni Jurček na Krivčevem. Začasna deponija za okrogel les in hlodovino pa je bila na travniku pri domu starejših občanov. Kot smo preverili v ZC Suhadole, so tudi v Kamniku v četrtek izpraznili in zaprli vsa tamkajšnja začasna odlagališča. Prav tako so vse te lokacije opremili z opozorilnimi tablami, s katerih je razvidno, da je odlaganje odpadkov prepovedano.

Vse zbrane odpadke lahko zdaj občani brezplačno odpeljejo v ZC Suhadole, kjer jih sproti razvrstijo in odpeljejo naprej v končno oskrbo. Iz skupne količine odpadkov izločijo les, gradbeni material, odpadno električno in elektronsko opremo, kovine in nevarne odpadke, kot so barve in laki, ki se pojavljajo v manjših količinah. Kot so še pojasnili v ZC Suhadole, s takim načinom dela zagotavljajo, da se odpadki ne kopičijo oziroma da se ohranjajo optimalni pogoji za ravnanje z odpadki.