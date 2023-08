Šaljivci, sekta in gibanje na nacionalki

Pa smo ga dobili. Šaljivca leta. To je zdaj že bivši direktor televizije Uroš Urbanija . Le dan preden so svetniki enoglasno potrdili predlog uprave z Zvezdanom Martičem na čelu o njegovi zamenjavi, je Urbanija dal legendarno izjavo v smislu, da pričakuje, da ga bo sedemnajst svetnikov podprlo. Saj jim je jasno, da ga ne morejo razrešiti zaradi ene brezvezne napake. Nekega še bolj brezveznega pooblastila. Skratka, on je čist kot solza. Brez ene same sence v poldrugo leto trajajočem preurejanju televizije.