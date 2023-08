Hidžab na blagajni

Šele ko sem prebral notico in videl posnetek prodajalke s hidžabom, ki jo je na delovnem mestu v neki trgovini v slovenski prestolnici zasačil naš znani farmacevt, baletnik, zgodovinar, politični analitik, geograf, poklicni dežurni domoljub, serijski uničevalec tankov in strokovnjak za islam Zmago Jelinčič Plemeniti, mi je postalo jasno, da rod naš ne bo obstal, če se ne zganemo. Uvrstili nas bodo med izginule vrste, kot je mediteranska medvedjica ali bengalski tiger. Ko pa sem ob tej ekskluzivni novici zasledil štiristavčni analitični komentar na mednarodno zelo vplivnem portalu Moja Dolenjska, v katerem so pojav hidžaba na blagajni označili za dokaz vdora islama, ki da je agresivna, nasilna in neprilagodljiva religija, sem razumel, da se tujerodna nam vera nezadržno zažira v vse kulturne, gospodarske in politične pore naše družbe. Če bo šlo tako naprej, se mi je v glavi zavrtel najhujši scenarij, bodo čez nekaj let Golob, Janša, Možina, Mesec skupaj molili v ljubljanski džamiji.